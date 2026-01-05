Se iría de Alianza: Mario González consigue la oferta de un equipo de Costa Rica que sacude a El Salvador

Mario González, portero estrella de Alianza FC hace varias temporadas y también de la Selección de El Salvador, está siendo protagonista de uno de los rumores más resonantes del mercado de fichajes a nivel centroamericano en este inicio de 2026.

A sus 28 años, González tiene serias chances de convertirse en legionario por primera vez en su carrera, que tomó otro color desde que llegó al equipo Albo: allí conquistó cinco títulos nacionales, fue elegido tres veces mejor guardameta de la Liga Mayor y se convirtió en uno de sus máximos referentes.

¿Cuál es el equipo que ficharía a Mario González?

Según informó el periodista Kevin Jiménez, Mario González está muy cerca de convertirse en nuevo futbolista de AD San Carlos de la Primera División de Costa Rica por una temporada.

Desde el programa español El Curubito Internacional respaldaron estos dichos: el reportero Alejandro Munévar afirmó que González “ya tiene negociaciones muy adelantadas” y “en cualquier momento se podría estar firmando. El arquero, de buena actuación en las últimas eliminatorias rumbo al Mundial 2026, llegaría a San Carlos“.

En la anterior ventana de traspasos, el ex Firpo estuvo muy cerca de llegar a Guastatoya de Guatemala. Pero la operación “no se pudo concretar; había pláticas, sí, pero no era el momento. Hay que valorar varias cosas para poder salir”, le aclaró el propio jugador a El Salvador Fan Club. Ahora, las partes sí estarían alineadas.

Si se llega a buen puerto y González se va de Alianza, le espera un duro desafío: San Carlos terminó último en el Torneo Apertura 2025, con 13 puntos, y en el venidero semestre deberá repuntar para evitar el descenso. Por eso, buscan seguridad bajo los tres palos. Y el cuscatleco, es sinónimo de ello.

