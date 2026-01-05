Erick Lonnis sorprende a Saprissa con la noticia que puede sacudir el mercado de fichajes: “El jugador quiere salir”

El Deportivo Saprissa afronta el 2026 en medio de un proceso de ajustes tras una temporada en la que vio a Alajuelense coronarse con el título 31.

Ahora, en este contexto de renovación, el gerente deportivo Erick Lonnis volvió a poner al club en el centro de la atención al confirmar una información que podría generar movimientos importantes y sacudir el mercado de fichajes.

¿Qué dijo Erick Lonnis sobre el mercado de fichajes en Saprissa?

En sus declaraciones, Erick Lonnis dejó claro que el mercado de fichajes aún no está cerrado y que el club se mantiene atento a posibles movimientos hasta el cierre de la ventana en enero.

Lonnis explicó que existen ofertas por jugadores del plantel y que, en muchos casos, resulta complicado frenar una salida cuando aparece una oportunidad atractiva y el futbolista manifiesta su deseo de marcharse.

Erick Lonnis – Gerente Deportivo del Saprissa

“No, no está cerrada todavía. Repito, nosotros tenemos ofertas por jugadores nuestros, y eso ustedes saben que la ventana se cierra en enero y a veces cuando un jugador se le presenta una oportunidad y el jugador quiere salir, es muy difícil impedírselo“, afirmó Erick Lonnis para Teletica sobre el mercado de fichajes en Saprissa.

De esta manera, Saprissa se mantiene abierto a cualquier escenario en un mercado que aún puede traer novedades, entendiendo que las oportunidades y decisiones de los jugadores pueden provocar movimientos inesperados hasta el cierre oficial de la ventana de fichajes.