No es Agustín Auzmendi: Machillo Ramírez espera un delantero extranjero, pero antes debe limpiar a una figura de Alajuelense

El inicio del Torneo Clausura 2026 está cada vez más cerca y en Liga Deportiva Alajuelense empezaba a crecer la impaciencia en el mercado de fichajes. Hasta ahora, el campeón nacional confirmó la salida de cinco futbolistas y solo oficializó una incorporación, la de Kenneth Vargas.

El domingo, el gerente deportivo Carlos Vela llevó tranquilidad al asegurar que llegarán refuerzos antes del cierre del libro de pases. Y ahora, Kevin Jiménez fue un paso más allá y soltó la noticia que muchos esperaban: la Liga trabaja para cerrar un delantero extranjero en los próximos días.

La Liga barre a Toril y espera un nuevo delantero

Sin embargo, para abrir el cupo foráneo, la institución debe resolver antes la salida del atacante español Alberto Toril. “La Liga quiere traer un delantero extranjero. Están negociando el finiquito de contrato con Toril, están trabajando en eso. Ya le comunicaron que no sigue, le quedan seis meses de contrato y están negociando”, explicó el periodista en su programa Seguimos.

“Lo del ‘9’ esperan tenerlo listo en los próximos días para que se incorpore a los trabajos de Óscar Ramírez, y probablemente llegue otro fichaje más”, amplió el especialista en fichajes, dejando en claro que el mercado rojinegro todavía no está cerrado.

¿Quién es el 9 que llegará a Alajuela?

Pese a los rumores que circularon en los últimos días, el delantero en cuestión no es el argentino Agustín Auzmendi. El propio Jiménez se encargó de aclararlo tras consultar con el entorno del futbolista. “Lo de Auzmendi es rotundamente falso. La Liga no ha tenido contacto”, afirmó, descartando de plano esa posibilidad.

Así, mientras Alajuelense avanza en la salida de Toril y afina detalles para sumar un atacante extranjero, el nombre del nuevo “9” sigue siendo una incógnita. Lo único claro es que Machillo Ramírez espera ese refuerzo para encarar la defensa del título y buscar el bicampeonato en el Clausura 2026.