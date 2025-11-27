Es tendencia:
FIFA lo hace oficial: Thomas Christiansen recibe la confirmación que le da una gran ventaja a Panamá en el Mundial 2026

A días de conocer sus rivales en el Mundial 2026, la Selección de Panamá recibe una gran novedad de la FIFA.

juan fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

El técnico suma una buena noticia por parte de la FIFA.
El técnico suma una buena noticia por parte de la FIFA.

Falta cada vez menos para que la Selección de Panamá conozca a sus rivales en el Mundial 2026. Será el próximo viernes 5 de diciembre cuando se sortee la fase de grupos de la cita mundialista que tiene al equipo canalero como el único protagonista de Centroamérica.

Mientras aguarda por el sorteo que se hará en Estados Unidos, el seleccionado que comanda Thomas Christiansen recibió una gran noticia por parte de la FIFA. Esto tiene que ver con los tres partidos que tendrá Panamá en la Copa del Mundo.

La FIFA confirma la noticia que celebra todo Panamá de cara al Mundial 2026

En principio, ningún grupo contendrá dos selecciones de la misma confederación, con la única excepción de la UEFA, representada por 16  equipos. Cada grupo contará con al menos una y como máximo dos selecciones de la UEFA”, notificó la casa madre del fútbol mundial.

“Bienvenido”: figura de la Selección de Panamá pone la firma y da un giro en su carrera tras clasificar al Mundial 2026

“Bienvenido”: figura de la Selección de Panamá pone la firma y da un giro en su carrera tras clasificar al Mundial 2026

La Selección de Panamá, según la confirmación de la FIFA, no podrá enfrentarse a ningún seleccionado de la misma confederación. Por este motivo, evitará a los países locales que pertenecen a Concacaf. De esta manera, no se medirá contra los que tendrán, lógicamente, una gran presencia de su afición por jugar en sus tierras.

Sorteo del Mundial 2026: cuál es el grupo más favorable que le puede tocar a Panamá

Sorteo del Mundial 2026: cuál es el grupo más favorable que le puede tocar a Panamá

Otro punto positivo de esta regla de la FIFA es que Panamá sólo jugará, en caso de ser sorteado, contra un sudamericano, ya sea Argentina, Brasil, Colombia, Uruguay, entre otros.

El lado negativo es que los Canaleros podrían enfrentar a dos europeos. En el bombo uno, se encuentran países como Francia, Inglaterra, Portugal, Países Bajos, España, Alemania y Bélgica. En el bombo dos, en representación de la UEFA están Croacia, Suiza y Austria.

Panamá en el grupo de la muerte: este sería el peor sorteo del Mundial 2026 para la selección de Thomas Christiansen

Panamá en el grupo de la muerte: este sería el peor sorteo del Mundial 2026 para la selección de Thomas Christiansen

