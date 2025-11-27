Falta cada vez menos para que la Selección de Panamá conozca a sus rivales en el Mundial 2026. Será el próximo viernes 5 de diciembre cuando se sortee la fase de grupos de la cita mundialista que tiene al equipo canalero como el único protagonista de Centroamérica.

Mientras aguarda por el sorteo que se hará en Estados Unidos, el seleccionado que comanda Thomas Christiansen recibió una gran noticia por parte de la FIFA. Esto tiene que ver con los tres partidos que tendrá Panamá en la Copa del Mundo.

La FIFA confirma la noticia que celebra todo Panamá de cara al Mundial 2026

“En principio, ningún grupo contendrá dos selecciones de la misma confederación, con la única excepción de la UEFA, representada por 16 equipos. Cada grupo contará con al menos una y como máximo dos selecciones de la UEFA”, notificó la casa madre del fútbol mundial.

ver también “Bienvenido”: figura de la Selección de Panamá pone la firma y da un giro en su carrera tras clasificar al Mundial 2026

La Selección de Panamá, según la confirmación de la FIFA, no podrá enfrentarse a ningún seleccionado de la misma confederación. Por este motivo, evitará a los países locales que pertenecen a Concacaf. De esta manera, no se medirá contra los que tendrán, lógicamente, una gran presencia de su afición por jugar en sus tierras.

ver también Sorteo del Mundial 2026: cuál es el grupo más favorable que le puede tocar a Panamá

Otro punto positivo de esta regla de la FIFA es que Panamá sólo jugará, en caso de ser sorteado, contra un sudamericano, ya sea Argentina, Brasil, Colombia, Uruguay, entre otros.

El lado negativo es que los Canaleros podrían enfrentar a dos europeos. En el bombo uno, se encuentran países como Francia, Inglaterra, Portugal, Países Bajos, España, Alemania y Bélgica. En el bombo dos, en representación de la UEFA están Croacia, Suiza y Austria.

Publicidad

Publicidad