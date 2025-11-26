Kadir Barría se acerca a la selección y así lo confirmaron en Panamá: “Hablamos con él”

Panamá continúa bajo la inmensa emoción de haberse clasificado a la próxima Copa del Mundo. Mientras tanto, el trabajo en las diversas selecciones no para. Cada uno de los entrenadores se mantiene atento al rendimiento de su plantilla.

Uno de los futbolistas que más llama la atención a los canaleros es Kadir Barría, el joven delantero que destaca por su potencia y lleva en sus venas la sangre del mismísimo Matador Tejada. Actualmente, hace historia en el fútbol de Brasil. La pregunta máxima se debe a sus reiteradas ausencias en la Selección Nacional.

Recientemente, Barría consiguió el Campeonato Estadual Sub-20 y un doblete en su debut goleador con el equipo mayor del Botafogo. Ambas cosas se dieron en la misma semana, por lo que el entrenador Felipe Baloy se vio obligado a dar su punto de vista. Además, contó que mantiene contacto fluido con este jugador.

ver también “Todo va a cambiar”: Botafogo toma una drástica decisión con Kadir Barría que asombra a Panamá

Kadir Barría está cada vez más cerca de Panamá, según el entrenador Felipe Baloy

“Yo no lo conocía. Lo conocía personalmente, pero no lo conocía futbolísticamente. La gente malinterpretó eso. Sí lo conocía personalmente. A su papá lo conocía y me lo presentó una vez. Futbolísticamente, no lo conocía. Se está mostrando mucho más. Estoy feliz de que le esté yendo bien y tuve mucha comunicación con él”, dijo.

“Hablamos ya con él en las últimas dos semanas, inclusive. Está contento, sabemos de que está mostrando mucha capacidad, pero ya también he hablado con él para decirle que esto no es fácil. El fútbol no es de momentos, el fútbol es de sus tiempos, entonces para seguir anotando goles él tiene que trabajar bastante“, comentó.

“Está jugando en una liga bastante competitiva, en la que hoy estás aquí y mañana puedes estar allá. Confiamos en que él es un chico muy centrado. He hablado con él y la verdad que me impresiona lo centrado que es, lo concentrado que está tanto en su carrera como en su futuro. Le va a ir muy bien en Panamá”, finalizó.

Publicidad