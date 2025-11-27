“Bienvenido”: figura de la Selección de Panamá pone la firma y da un giro en su carrera tras clasificar al Mundial 2026

La Selección de Panamá cumplió con el máximo objetivo de la era Thomas Christiansen clasificando al Mundial 2026 y quitándose, de esta forma, la espina de lo sucedido rumbo a Qatar 2022.

En esos casi diez días que han transcurrido desde la histórica victoria 3-0 sobre El Salvador en el Estadio Rommel Fernández, los seleccionados nacionales fueron regresando a sus respectivos clubes. Aunque uno de ellos, mientras tanto, negoció un contrato que le puede cambiar la carrera.

Figura de Panamá toma una importante decisión

Se trata de Cristian Martínez, una de las piezas clave de la selección panameña, quien cambió de representante en las últimas horas y se unió a la agencia de futbolistas SportCapital. La misma que empezó a trabajar con Ismael Díaz antes de su llegada a Club León de la Liga MX.

Dicha empresa, con fuerte arraigambre en Ecuador pero probadas conexiones internacionales, representa a varios nombres conocidos además de Díaz: Enner Valencia (Pachuca), Carlos Salcedo (Monterrey), Hernán Galíndez (Huracán) o Leonardo Campana (New Engand Revolution) son algunos ejemplos.

Por lo que “Fulo”, en plenitud futbolística y mental a sus 28 años, podría estar próximo a dar el salto a una liga más competitiva que la Primera División de Israel, donde defiende los colores del Hapoel Kiryat Shmona. Allí llegó en julio, después de la Copa Oro, y acumula un gol en diez partidos (757 minutos).

En el mercado de fichajes pasado, recordemos, estuvo cerca de llegar a Deportivo La Coruña de España. Pero también lo sondearon de otras ligas europeas y del fútbol mexicano. Veremos qué pasa en la ventana de 2026, clave para la mayoría de los seleccionados panameños de cara a la Copa del Mundo.

Así le dio la bienvenida SportCapital a Cristian Martínez

“El todoterreno mundialista panameño”, inicia el mensaje de la agencia ecuatoriana para Cristian Martínez, a quien describen como “un volante box to box de ida y vuelta, con gran posicionamiento tanto en labor defensivo como ofensivo. Clasificó con la selección panameña al Mundial FIFA 2026. Cuenta con un gran recorrido en su carrera donde paso por la MLS, España y Arabia”.

“En las Eliminatorias al Mundial, fue titular indiscutible y pieza fundamental de la Selección Panameña para obtener la 2da clasificación histórica a un Mundial. Bienvenido, Cristian — ¡Gracias por tu confianza!“, concluye.