“La meta final”: Thomas Christiansen hace inesperada confesión luego de llevar a Panamá al Mundial del 2026

El técnico Thomas Christiansen finalmente rompió el silencio una semana después de haber logrado la histórica clasificación de la Selección de Panamá al Mundial 2026, un objetivo que alcanzó pese a las complicaciones y críticas que surgieron a lo largo de la Eliminatoria Mundialista. El entrenador español-danés decidió utilizar su cuenta oficial de Instagram para expresar los sentimientos que lo acompañaron en esta fase final, describiendo el logro como la cumbre de un proceso marcado por momentos de alto y bajo rendimiento.

Christiansen inició su mensaje destacando los “momentos increíbles” que ha vivido en los últimos años al frente del combinado canalero. El técnico agradeció profundamente a la Federación Panameña de Fútbol por la confianza depositada en él, así como a los distintos departamentos que, según sus palabras, siempre ofrecieron su mejor versión para respaldar al equipo y garantizar las mejores condiciones de trabajo.

También dedicó un espacio especial para reconocer a la afición panameña, que lo alentó en los momentos más complicados y nunca dejó de creer en el grupo. El entrenador resaltó el crecimiento de Panamá dentro de la región, recordando su participación en la Nations League, Copa Oro y Copa América, donde obtuvieron resultados históricos, incluidos avances a rondas finales.

El entrenador se mostró particularmente orgulloso del progreso de sus jugadores “en todos los ámbitos” y de la sólida unión que se ha formado en el grupo. Christiansen afirmó que trabajar con este plantel ha sido “un placer”, reflejando la fortaleza interna que ayudó a sostener el proyecto hasta conseguir la clasificación mundialista.

En su mensaje también incluyó una mención especial a su cuerpo técnico y a las familias de todos los involucrados, subrayando el “gran sacrificio” que hicieron durante este proceso. Aseguró que el trabajo incansable y la dedicación del staff fueron claves para alcanzar el objetivo trazado desde su llegada al banquillo panameño.

Finalmente, Christiansen expresó un emotivo agradecimiento a su familia, especialmente a su esposa, a quien reconoció por guiarlo, protegerlo y sacar siempre lo mejor de él. Tras cerrar su publicación con la etiqueta #Mundial2026, el entrenador ya centra su atención en el sorteo de la fase de grupos de la próxima semana, paso inicial para comenzar a definir a los futbolistas que representarán a Panamá en la justa mundialista.

