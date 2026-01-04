“Afinar detalles”: Luis Fernando Tena podría recibir la noticia que todos desean en Guatemala e involucra al Mundial 2026

Mientras Luis Fernando Tena se prepara para encarar un nuevo proceso al frente de la Selección de Guatemala, tras no lograr la clasificación al Mundial de 2026, el técnico podría recibir una noticia alentadora que genere ilusión en el entorno chapín

En medio de la reestructuración y planificación a largo plazo, el panorama abre la puerta a oportunidades que podrían fortalecer el proyecto deportivo y devolver optimismo a la afición guatemalteca de cara al futuro.

¿Cuál es la nueva noticia que podría recibir Luis Fernando Tena desde Guatemala?

Desde el canal de YouTube de Super Liga GT se señaló que la Federación Guatemalteca de Fútbol ya trabaja en un plan más estructurado y cuidadoso de cara al nuevo proceso, entendiendo que lo que viene no es un ciclo cualquiera.

Luis Fernando Tena – Selección Guatemala

Además, se destacó que al no estar clasificada al Mundial, Guatemala se vuelve una selección atractiva y disponible para enfrentar a potencias que sí estarán en 2026, las cuales buscan rivales serios para afinar detalles, lo que podría abrir la puerta a amistosos de alto nivel para el combinado chapín.

“Existe un plan que la Federación Guatemala de Fútbol está comenzando a estructurar con mucho más cuidado que en otros años porque lo que se viene no es cualquier cosa”, se afirmó desde el canal de YouTube de Super Liga GT.

“Al no estar clasificada al Mundial, Guatemala se convierte automáticamente en una selección disponible y atractiva para muchas potencias que sí estarán 2026 que buscan rivales serios para afinar detalles“.

“Por eso no sorprende que ya existan contactos directos entre federaciones, llamadas oficiales para proponer partidos amistosos. Selecciones que buscan ritmo, que quieren competir en Estados Unidos contra selecciones que conozcan bien las canchas, el clima y otros elementos, y sobre ese escenario, Guatemala cumple con todos los requisitos“, finalizó la información desde la Super Liga GT en Youtube.