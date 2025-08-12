Es oficial: Concacaf confirma el bombazo que Panamá llevaba años esperando y sorprende a Centroamérica

La presentación del Plaza Amador en la Copa Centroamericana 2025 ha sido una verdadera muestra del crecimiento que atraviesa el fútbol de Panamá en los últimos años.

Ya no es solo la Selección de Thomas Christiansen la que se atreve a enfrentar de igual a igual a los gigantes tradicionales de la región, sino que ahora también los clubes canaleros comienzan a demostrar de qué están hechos.

El pasado 31 de julio, ante el estadio Alejandro Morera Soto, Los Leones dieron un batacazo inolvidable al derrotar a Liga Deportiva Alajuelense, cortando con un invicto de 21 partidos que ostentaban los vigentes bicampeones del certamen regional y marcando la primera derrota de los manudos en su fortaleza ante un rival canalero.

Concacaf confirma un salto histórico para Panamá

Sumado al impecable arranque del equipo de Mario Méndez en el campeonato panameño —cuatro victorias en cuatro partidos—, la victoria en Costa Rica provocó un salto histórico en el ranking de clubes de Concacaf.

En la actualización del 11 de agosto, Plaza Amador devolvió a Panamá el orgullo de tener a uno de sus equipos entre los mejores 10 representantes de Centroamérica.

Plaza Amador se mete en el Top 10 de Centroamérica (Concacaf).

Los panameños pasaron del puesto 11 al 7, superando a históricos como Motagua, Comunicaciones, Marathón y Cartaginés. Con 1.109 puntos, el club capitalino se ubica séptimo en la región y 56.º a nivel global en el ranking Concacaf.

¿Cuál fue el último panameño en el Top 10 de Centroamérica?

Este hito no se veía desde 2023, cuando el Club Atlético Independiente (CAI) alcanzó el 5.º lugar regional gracias a su destacada campaña en la Copa Centroamericana de ese año.

Aquella racha del CAI fue tan impactante que llegó a colocar temporalmente a la Liga Panameña por encima de la Canadian Premier League en el ranking de ligas de Concacaf, algo sin precedentes hasta ese momento.

CAI hizo historia en la edición 2023 de la Copa Centromaericana (CAI).

En general, el Top 10 centroamericano ha estado históricamente dominado por clubes de Costa Rica, Honduras y Guatemala. La presencia de un club panameño es, al menos en la actualidad, un logro poco frecuente.

Ahora, el desafío será mantener ese nivel. Plaza Amador buscará completar la hazaña y clasificar a la siguiente fase de la Copa Centroamericana en un Grupo que, además de Alajuelense, comparte con Antigua GFC (Guatemala), Alianza (El Salvador) y Managua (Nicaragua).