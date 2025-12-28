“Ayudaron a Guatemala”: Chepe Bomba tira con todo y lanza fuerte acusación contra Concacaf

La Final del Torneo Apertura 2025 de Guatemala trascendió fronteras y generó debate no solo a nivel local, sino también internacional, luego de que Antigua GFC venciera a Municipal en el estadio Manuel Felipe Carrera, El Trébol, en un partido que terminó opacado por graves hechos de violencia.

Tras el pitazo final, se produjo una bronca entre jugadores de ambos equipos, pero lo más lamentable llegó minutos después, cuando un grupo numeroso de aficionados invadió la cancha con la intención de agredir a los futbolistas visitantes, generando escenas de tensión que obligaron a una rápida intervención policial.

Estos incidentes provocaron reacciones fuera del país, especialmente desde Panamá, donde el periodista José Miguel Domínguez, conocido como Chepe Bomba, expresó su preocupación y cuestionó la seguridad del estadio El Trébol, recordando que fue el escenario elegido por la Selección de Guatemala para disputar partidos de la Eliminatoria Mundialista.

“¿Cómo CONCACAF avaló en su momento el estadio El Trébol para las eliminatorias mundialistas? No reúnen las condiciones. Cero seguridad. ¡Qué mal! Ayudaron a Guatemala y ni así…”, escribió el comunicador panameño, dejando clara su postura sobre lo ocurrido en la final.

Cabe recordar que Concacaf autorizó dicho escenario para los encuentros eliminatorios ante Panamá y Surinam, incluyendo el duelo frente a los canaleros que terminó en derrota para Guatemala y marcó su eliminación del camino al Mundial, aunque en esos compromisos no se registraron incidentes de esta magnitud.

Chepe Bomba ya había manifestado anteriormente su descontento por la elección de El Trébol como sede internacional, e incluso aseguró que no viajó a Guatemala por amenazas, un antecedente que hoy vuelve a tomar relevancia y reabre el debate sobre la seguridad en los estadios y la imagen del fútbol guatemalteco ante el continente.