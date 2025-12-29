Afición de Saprissa toma postura: esto opina sobre el fichaje de Tomás Rodríguez tras filtrarse su deseo de jugar en Olimpia

El Deportivo Saprissa confirmó de manera oficial la llegada de Tomás Rodríguez, ratificando así uno de los fichajes más esperados del mercado, tanto por su trayectoria como por el impacto que se espera tenga en el equipo.

Recordemos que un inicio, todo indicaba que Tomás Rodríguez continuaría su carrera en el Olimpia de Paraguay y que las negociaciones más avanzadas se daban con el Sporting San Miguelito; sin embargo, tras varios días de conversaciones y cambios en el panorama, el atacante terminó decantándose por el Deportivo Saprissa.

¿Qué opina la afición del Saprissa sobre el fichaje de Tomás Rodríguez?

En medio de ese desenlace, desde Fútbol Centroamérica se realizó una encuesta en el canal de WhatsApp dirigido a los aficionados del Saprissa, con el fin de conocer su opinión sobre la llegada de Tomás Rodríguez.

La encuesta realizada entre los aficionados del Saprissa dejó claro que la mayoría opta por la cautela con la llegada de Tomás Rodríguez, ya que la opción más votada fue la de la indiferencia, con el mensaje de que deberá ganarse el respaldo en la cancha.

Encuesta realizada en el canal de WhatsApp de Fútbol Centroamérica para los aficionados del Saprissa

En menor medida, algunos consideran que merece una segunda oportunidad para empezar de cero con la afición, mientras que un grupo más reducido se mostró crítico y opinó que en el club deben estar únicamente quienes realmente desean vestir la camiseta morada.

Otro episodio con Tomás Rodríguez antes de su llegada a Saprissa

Conviene recordar que, días atrás y en medio de las negociaciones por su futuro, el padre de Tomás Rodríguez había manifestado públicamente que la intención del entorno familiar era que el jugador continuara su carrera en el Olimpia de Paraguay, una postura que generó ruido en el proceso antes de que finalmente se concretara su llegada al Deportivo Saprissa.

