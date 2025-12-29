La Selección de El Salvador es una de las selecciones de Centroamérica que menos porcentaje de legionarios tiene entre sus habituales convocados. La mayor parte de los elegidos por el Bolillo Gómez son jugadores de la Liga Mayor.

Sin embargo, en las últimas horas se dio a conocer que un nuevo futbolista se transformará en legionario de cara a los próximos llamados. Precisamente jugará en Estados Unidos y disputará la MLS Next Pro, competencia afiliada a la MLS.

De Águila a Estados Unidos: Nelson Rodríguez jugará en Connecticut United FC

Se trata de Nelson Rodríguez, jugador que dejará de pertenecer al CD Águila y se unirá al Connecticut United FC. Así lo presentó en sus redes sociales el equipo que tendrá su sede en Bridgeport, la ciudad más poblada de Connecticut.

“Es un defensa destacado de la Primera División de El Salvador y un internacional absoluto con la selección nacional masculina. Juega con intensidad, orgullo y una pasión implacable. Está listo para competir por CT desde el primer día”, escribió el club en su cuenta de Instagram.

“No puedo esperar para conocer a los aficionados y hacer historia en Connecticut”, comentó Rodríguez a la publicación del equipo que hará su debut en la MLS Next Pro en 2026 tras ser fundado en 2024. Esta categoría es la tercera división del fútbol estadounidense.

Nelson Rodríguez espera por su debut en La Selecta

Con este traspaso confirmado, La Selecta tendrá otro futbolista en Estados Unidos. Si bien Rodríguez aún no hizo su debut, fue parte de la última ronda de las Eliminatorias y podría ser uno de los que tenga su estreno en los amistosos del 2026.

