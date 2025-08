“Un hijo acaba de nacer”: mientras Alajuelense sufre, en Panamá se ríen de su derrota en la Copa Centroamericana

Alajuelense sufrió duro revés, y en Panamá no paran de reírse. Múltiples burlas le llegaron a oídos del equipo, después de una inesperada caída. No son pocos los que aprovecharon para expresarse, no solo en persona sino por las redes sociales.

Los Manudos perdieron ante Plaza Amador por la primera fecha de la fase inicial de esta Copa Centroamericana. Fue 2-1, en el Estadio Alejandro Morera Soto. La parcialidad local tardó en demostrar su enojo porque fue un resultado sorpresivo.

Este enfrentamiento fue el primero entre ambos clubes en toda la historia. Si bien Jonathan Moya adelantó a Liga a los 39′, Yoameth Murillo a los 73′ y Everardo Ernesto Rose Clarke sentenciaron el marcador en favor del equipo visitante.

De entre todos los comentarios, algunas mofas se tomaron con normalidad. Otras no, solamente por su tono agresivo o por la persona que las emitió. En este caso, sorprendió ver al periodista Chepebomba asegurar que “un hijo acaba de nacer”.

Alajuelense sufre después de la inesperada derrota ante Plaza Amador por Copa Centroamericana

El periodista panameño José Miguel Domínguez Flores no dudó en dar apoyo al que es su equipo en Panamá, pero de forma particular. Lo hizo con insultos para su rival, sumados a una comparativa salarial entre ambas plantillas conjugadas.

“El que más cobra de Plaza Amador no supera los cinco mil dólares. Confirmado. La Liga Deportiva Alajuelense es tercerón de Costa Rica“, sentenció el reportero mejor conocido como Chepebomba con un posteo en su cuenta oficial de X.

Por su parte, el perfil de la Liga Panameña de Fútbol hizo lo suyo. Con la imagen de dos leones que se baten a duelo en el Coliseo Romano, dejó en claro que el equipo canalero debería ser considerado como el “verdadero rey de la manada”.

Con este resultado, el Grupo A de la Copa Centroamericana tiene a Antigua GFC como puntero con tres unidades y +3 de diferencia, seguido por Plaza Amador con el mismo puntaje y +1. Alianza quedó libre esta fecha y está tercero. Cierran las posiciones Alajuelense (-1) y Managua (-3), ambos sin puntos.