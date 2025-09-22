Encendió a todo Panamá: Carrasquilla necesitó solo 4 palabras para mandarle a Guatemala y El Salvador un intimidatorio mensaje

La Selección de Panamá se aferra con uñas y dientes a su sueño mundialista pese a no haber tenido el arranque proyectado en la última ronda de las Eliminatorias. Su falta de contundencia frente al arco le pasó factura ante Surinam, empatando 0-0. Y también en el Estadio Rommel Fernández, donde rescató un 1-1 frente a Guatemala.

Estos resultados dejaron a la Marea Roja en el tercer lugar del Grupo A, por detrás de los surinameses y su próximo rival, El Salvador, que el viernes 10 de octubre la recibirá en el imponente Estadio Cuscatlán.

Consciente del desafío que se le avecina, pues en el “Coloso de Montserrat” los panameños nunca pudieron ganar rumbo a una Copa del Mundo —allí registran seis derrotas en seis partidos desde 1976—, Adalberto Carrasquilla, uno de los referentes del equipo, le dejó un mensaje de esperanza a miles de aficionados.

La advertencia de Carrasquilla a El Salvador y Guatemala

A través de sus redes sociales, Carrasquilla compartió un posteo con una foto suya y cuatro palabras a modo de advertencia para El Salvador y Guatemala, rival al cual se volverá a cruzar en la fecha FIFA de noviembre: “Aquí nadie se rinde”.

“Esto es Panamá. Orgullo, lucha y pasión hasta el final”, cierra el posteo del volante de Pumas UNAM, que viene de ingresar en el epílogo del clásico contra Tigres (1-1) el fin de semana y aportar la asistencia en el gol de Masías al minuto 86.

No es la primera vez que el “Coco” da la cara en medio del contexto adverso. Tras el choque con los guatemaltecos, aseveró: “No queríamos este resultado, ni el anterior, pero nos damos cuenta de que los equipos vienen a cerrarse. Lamentablemente, el balón por ahí no quiere entrar. Estamos conscientes y nos hacemos cargo de las consecuencias, nos vamos a hacer responsables hasta el final“.

En cuestión de días, a Carrasquilla le tocará refrendar sus palabras en el Cuscatlán, reducto en el cual ansía jugar hace años para romper la “maldición” de Panamá. La mala noticia es que el grupo viajará a San Salvador sin dos piezas importantes: Carlos Harvey, baja por lesión para lo que resta de la clasificatoria, y el suspendido Aníbal Godoy.