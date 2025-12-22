No solo lo quiere Comunicaciones: Diego Campos recibe la oferta para jugar en otro grande de Costa Rica mientras Alajuelense define su salida

Mientras Liga Deportiva Alajuelense avanza en la definición de su planificación para la próxima temporada, el futuro de Diego Campos comienza a tomar forma fuera del club.

El mediocentro ofensivo no solo ha despertado interés en el Comunicaciones de Guatemala, sino que también ha recibido una propuesta para mantenerse en el fútbol costarricense.

¿En qué otro equipo grande de Costa Rica jugaría Diego Campos?

En el programa Seguimos, el dirigente de Liga Deportiva Alajuelense, León Weinstock, comentó que es muy probable que Diego Campos no renueve su vínculo con el club, ya que actualmente cuenta con ofertas de varias instituciones.

Según explicó, ni Saprissa ni Herediano están en la puja, pero sí han mostrado interés Municipal Liberia, Sporting FC, Club Sport Cartaginés y Comunicaciones FC, que sigue de cerca la situación del jugador.

“Es muy posible que no renueven a Diego Campos. Tiene ofertas de varios clubes. Tengo entendido que Saprissa y Herediano no, pero se le acercaron de Liberia, Sporting, Cartaginés, Comunicaciones (de Guatemala) está re interesado en Campos”, comentó León Weinstock.

De esta manera, Club Sport Cartaginés, como uno de los equipos más importantes y tradicionales del fútbol costarricense, también tiene en el radar a Diego Campos, sumándose a la lista de clubes interesados en hacerse con los servicios del jugador.