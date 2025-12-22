Víctor Cordero a Saprissa: lo último que se sabe sobre el reemplazo de Erick Lonnis en la gerencia deportiva

En el Deportivo Saprissa siguen los movimientos internos lejos de la cancha, en un momento clave tanto a nivel deportivo como institucional. Mientras el equipo pelea por cerrar la temporada de la mejor manera, en Tibás también se analiza cómo reforzar su estructura dirigencial, especialmente en el área deportiva.

Desde la salida de Gustavo Chinchilla, el puesto de gerente deportivo quedó vacante y sus funciones han sido asumidas, en buena parte, por Erick Lonnis, actual presidente del Comité Deportivo. Sin embargo, en los últimos días surgieron versiones que apuntaban a un cambio importante en ese cargo.

El periodista Yashin Quesada aseguró que Víctor Cordero sería el elegido para asumir nuevo gerente deportivo del club, un nombre que rápidamente generó repercusión entre la afición, tomando en cuenta su pasado y conocimiento profundo de la institución morada.

¿Qué novedades hubo sobre Víctor Cordero?

No obstante, la información fue matizada en las últimas horas. Kevin Jiménez reveló que, tras realizar consultas directas, desde Saprissa le desmintieron que la llegada de Cordero esté cerrada o definida en este momento.

“Lo de Víctor Cordero más bien me lo desmintieron. Creo que hay que tener un poco más de cautela. No desmentir la noticia de Yashin, porque él tendrá su información. A mí, de momento, me dicen que no”, explicó Jiménez.

Publicidad

Publicidad

El periodista agregó que el tema podría reactivarse en los próximos días, pero que hoy por hoy no existe una confirmación interna. Aun así, dejó claro que el nombre de Cordero sigue siendo fuerte dentro del club.

ver también Saprissa negocia con un rival directo: va por una de sus figuras y a cambio le daría un jugador borrado por Vladimir Quesada

“Hay que esperar tal vez dos o tres días para que se pueda mover ese tema. Víctor es un hombre de la casa, un gerente con mucha experiencia, entonces no lo descartaría. Pero de momento yo hice las consultas respectivas y me dijeron que no”, añadió.

Publicidad

Por ahora, Saprissa mantiene la cautela y evita oficializar cualquier movimiento, mientras continúa evaluando cuál será la estructura definitiva de su gerencia deportiva y quién acompañará a Erick Lonnis en la toma de decisiones clave para el futuro del club.