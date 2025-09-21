Mientras Keylor Navas brilló ante Tigres, Adalberto Carrasquilla fue borrado del equipo y el DT de Pumas develó la inesperada razón

El empate entre Pumas UNAM y Tigres dejó sensaciones encontradas para los centroamericanos. Keylor Navas volvió a brillar al detener un penal y convertirse en figura del partido, mientras que Adalberto Carrasquilla no fue parte del equipo titular. Apenas pudo disputar los últimos 15 minutos tras ingresar desde el banco.

La decisión del DT, Efraín Juárez, de dejar a Adalberto Carrasquilla en el banco no pasó desapercibida y rápidamente generó comentarios entre la afición. Sin embargo, el técnico salió al cruce de las dudas y, con firmeza, explicó ante los medios la razón detrás de su determinación.

ver también En México no lo pueden creer: Adalberto Carrasquilla enfrenta la decisión menos esperada y preocupa a Thomas Christiansen

¿Por qué Adalberto Carrasquilla no inició jugando ante Tigres?

Efraín Juárez fue claro al responder sobre la ausencia de Carrasquilla en el once inicial de Pumas en el empate 1-1 ante Tigres. El técnico explicó que la decisión fue completamente suya, destacando que el mediocampista arrastraba un cuadro viral con fiebre en los días previos.

Publicidad

Publicidad

Sin embargo, recalcó que incluso sin esa situación médica la determinación de alinear o no a un jugador le corresponde únicamente a él.

Adalberto Carrasquilla – Pumas UNAM

Publicidad

“No quiero que me empiecen a cuestionar a quién pongo y a quién no pongo. Entendiendo eso, es decisión mía. Voy a explicar un poquito también: ‘Coco’ tuvo un virus, tuvo fiebre ayer y antier“, afirmó Efraín Juárez.

Publicidad

“Aunque no lo hubiera puesto sin la fiebre, es decisión mía. Espero nunca me vayan a juzgar a quién pongo y a quién no pongo. Tengo 22 titulares”, sentenció.

Publicidad

Efraín Juárez – DT de Pumas

Pero aunque no jugó de arranque, Adalberto Carrasquilla fue determinante en los 15 minutos que disputó tras asistir a J.J. Macías para abrir el marcador y adelantar a los Pumas cuando faltaban 5 minutos para el final.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

Keylor Navas volvió a destacarse en Pumas

Keylor Navas volvió a ser protagonista en el fútbol mexicano al brillar en el empate entre Pumas y Tigres. El arquero costarricense detuvo un penal que parecía darle vida a su equipo, aunque en el rebote, sin asistencia defensiva, terminó cayendo el gol rival.

Publicidad

Tweet placeholder

Publicidad

A pesar de ello, la actuación del tico fue reconocida, ya que una vez más demostró su jerarquía y reflejos bajo los tres palos, confirmando por qué es considerado uno de los porteros más destacados de la región.