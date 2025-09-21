Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Panamá

Mientras Keylor Navas brilló ante Tigres, Adalberto Carrasquilla fue borrado del equipo y el DT de Pumas develó la inesperada razón

Adalberto Carrasquilla no fue titular en el empate (1-1) ante Tigres y el DT explicó el motivo. Entérate de todo lo que dijo.

marcial martínez

Por Marcial Martínez

Efraín Juárez fue claro al responder sobre la ausencia de Carrasquilla en el once inicial de Pumas
© Pumas UNAMEfraín Juárez fue claro al responder sobre la ausencia de Carrasquilla en el once inicial de Pumas

El empate entre Pumas UNAM y Tigres dejó sensaciones encontradas para los centroamericanos. Keylor Navas volvió a brillar al detener un penal y convertirse en figura del partido, mientras que Adalberto Carrasquilla no fue parte del equipo titular. Apenas pudo disputar los últimos 15 minutos tras ingresar desde el banco.

La decisión del DT, Efraín Juárez, de dejar a Adalberto Carrasquilla en el banco no pasó desapercibida y rápidamente generó comentarios entre la afición. Sin embargo, el técnico salió al cruce de las dudas y, con firmeza, explicó ante los medios la razón detrás de su determinación.

En México no lo pueden creer: Adalberto Carrasquilla enfrenta la decisión menos esperada y preocupa a Thomas Christiansen

ver también

En México no lo pueden creer: Adalberto Carrasquilla enfrenta la decisión menos esperada y preocupa a Thomas Christiansen

¿Por qué Adalberto Carrasquilla no inició jugando ante Tigres?

Efraín Juárez fue claro al responder sobre la ausencia de Carrasquilla en el once inicial de Pumas en el empate 1-1 ante Tigres. El técnico explicó que la decisión fue completamente suya, destacando que el mediocampista arrastraba un cuadro viral con fiebre en los días previos.

Publicidad

Sin embargo, recalcó que incluso sin esa situación médica la determinación de alinear o no a un jugador le corresponde únicamente a él.

Imagen
Adalberto Carrasquilla – Pumas UNAM
Publicidad

No quiero que me empiecen a cuestionar a quién pongo y a quién no pongo. Entendiendo eso, es decisión mía. Voy a explicar un poquito también: ‘Coco’ tuvo un virus, tuvo fiebre ayer y antier“, afirmó Efraín Juárez.

“Aunque no lo hubiera puesto sin la fiebre, es decisión mía. Espero nunca me vayan a juzgar a quién pongo y a quién no pongo. Tengo 22 titulares”, sentenció.

Publicidad
¡Oficial! Efraín Juárez es presentado como el nuevo DT de Pumas
Efraín Juárez – DT de Pumas

Pero aunque no jugó de arranque, Adalberto Carrasquilla fue determinante en los 15 minutos que disputó tras asistir a J.J. Macías para abrir el marcador y adelantar a los Pumas cuando faltaban 5 minutos para el final.

Publicidad
Tweet placeholder

Keylor Navas volvió a destacarse en Pumas

Keylor Navas volvió a ser protagonista en el fútbol mexicano al brillar en el empate entre Pumas y Tigres. El arquero costarricense detuvo un penal que parecía darle vida a su equipo, aunque en el rebote, sin asistencia defensiva, terminó cayendo el gol rival.

Publicidad
Tweet placeholder

A pesar de ello, la actuación del tico fue reconocida, ya que una vez más demostró su jerarquía y reflejos bajo los tres palos, confirmando por qué es considerado uno de los porteros más destacados de la región.

Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
"Le dio el 'sí' a Sergio Ramos": la negociación secreta de Keylor Navas que conmociona a Pumas
Costa Rica

"Le dio el 'sí' a Sergio Ramos": la negociación secreta de Keylor Navas que conmociona a Pumas

Keylor Navas sorprende con una confesión sobre su futuro
Costa Rica

Keylor Navas sorprende con una confesión sobre su futuro

Juegan Keylor Navas y Adalberto Carrasquilla: ¿Cómo ver a Pumas UNAM?
Fútbol Internacional

Juegan Keylor Navas y Adalberto Carrasquilla: ¿Cómo ver a Pumas UNAM?

"Le falta": Machillo Ramírez lanzó un duro veredicto sobre Tristán Demetrius
Liga Deportiva Alajuelense

"Le falta": Machillo Ramírez lanzó un duro veredicto sobre Tristán Demetrius

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo