Joel Campbell necesitó solamente cuatro palabras para confirmar su futuro en Alajuelense

La Liga Deportiva Alajuelense todavía celebra la obtención de la tan ansiada liga 31, un título que no solo cortó una larga espera, sino que también confirmó el peso de la experiencia y el liderazgo dentro del plantel manudo. En medio de los festejos, uno de los nombres que más interrogantes generaba era el de Joel Campbell, cuya continuidad había estado en duda pese a tener contrato vigente.

Tras la consagración, el atacante rojinegro utilizó sus redes sociales para compartir un mensaje que rápidamente captó la atención de la afición. Campbell publicó una fotografía junto a Celso Borges, otro de los referentes del equipo, acompañada de un texto cargado de historia, orgullo y sentido de pertenencia.

¿El mensaje de Joel Campbell que confirma su futuro?

“Baboc que le puede decir, 300 partidos de selección en una foto, 3 mundiales mayores juntos, 2 mundiales sub17, 2 mundiales sub20 y sí, todo eso y más en una foto Cel. Nos lo merecíamos y ahora vamos por más que todavía nos queda cuerda”, escribió el delantero.

Más allá del repaso de una trayectoria compartida que marcó época en la Selección Nacional y ahora en Alajuelense, hubo una frase que se robó todas las miradas: “todavía nos queda cuerda”. Esas cuatro palabras fueron interpretadas como una confirmación directa de que Joel Campbell seguirá defendiendo la camiseta rojinegra, al menos durante el próximo año.

La historia que subió Joel Campbell con Celso Borges. (Foto: Instagram)

La publicación disipó las dudas que existían alrededor de su futuro inmediato. Aunque Campbell tiene contrato con la Liga hasta junio del 2026, su continuidad no estaba del todo clara tras una temporada exigente y con distintos rumores en el ambiente. Sin embargo, el mensaje dejó en evidencia que el atacante se siente parte del proyecto y con fuerzas para ir por más.

Publicidad

Publicidad

ver también “Es complicado”: Celso Borges hace la sentencia que nadie imaginaba sobre su futuro tras conseguir la 31 con Alajuelense

Con la liga 31 en el bolsillo y referentes como Campbell y Borges reafirmando su compromiso, Alajuelense empieza a mirar hacia adelante con ambición, apoyado en una base de experiencia que promete seguir siendo clave en los desafíos que se vienen.