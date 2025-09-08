Eliminatorias al Mundial 2026: así está el Grupo A de El Salvador, Guatemala y Panamá

Este martes, las Eliminatorias de la Concacaf rumbo al Mundial 2026 seguirán su curso en el Grupo A con dos vibrantes partidos correspondientes a ronda final, siendo el más atractivo el duelo centroamericano que protagonizarán las selecciones de Panamá y Guatemala.

Sin embargo, el encargado de abrir la segunda jornada será El Salvador, que se erigió como el inesperado líder de la zona luego de ganarle a los chapines. Ahora, le tocará recibir a Surinam en su histórico fortín: el Estadio Cuscatlán, que no podrá ser utilizado para la próxima fecha FIFA.

Recordemos que, debido al cambio de formato de la competición, solo tres selecciones sacarán boleto directo a la cita mundialista: para lograrlo, deberán quedarse con el liderato de sus respectivos grupos. Mientras que los dos mejores segundos lugares disputarán el novedoso repechaje en marzo de 2026.

¿Cómo van El Salvador, Guatemala y Panamá en la tabla de posiciones del Grupo A?

Próximos partidos de El Salvador, Guatemala y Panamá en las Eliminatorias 2026

10 de octubre: El Salvador vs. Panamá – Estadio Jorge “Mágico” González

10 de octubre: Surinam vs. Guatemala – Estadio Dr. Franklin Essed

14 de octubre: Panamá vs. Surinam – Estadio Rommel Fernández Gutiérrez

