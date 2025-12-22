Se define su futuro: Alajuelense confirma la última noticia sobre Washington Ortega en el mercado de fichajes 2026

La conquista de la estrella 31 por parte de la Liga Deportiva Alajuelense no se entiende sin el papel determinante de su portero, Washington Ortega, quien fue una de las grandes figuras del equipo a lo largo del Torneo Apertura 2025.

Si bien Ortega tiene contrato hasta 2028 y una elevada cláusula de rescisión, desde el club hicieron saber cómo está la situación del futbolista en este inicio del mercado de fichajes, teniendo en cuenta que en la anterior ventaja rechazó un ofrecimiento desde Arabia Saudita.

¿Cuál es el futuro de Washington Ortega en Alajuelense?

León Weinstock, dirigente de Alajuelense, explicó en el programa Seguimos que, por ahora, no existe ninguna oferta por Washington Ortega. Pero recordó que el mercado de piernas es cambiante y no se puede dar nada por sentado.

“Sí, en este momento por Washington no hay ninguna opción concreta. Es fútbol y mientras el mercado esté abierto, uno no puede poner nada por garantizada por nadie”, comentó el abogado y vocero del cub.

¿Qué dice Washington Ortega sobre su futuro en Alajuelense?

En medio de los festejos por la 31, Washington Ortega aclaró que atraviesa un gran momento tanto en lo personal como en lo profesional, destacando la buena recepción que ha tenido desde su llegada al club y la satisfacción que siente por su presente.

Pero también esbozó una frase que encendió las alarmas del liguismo: “Vamos a ver, la gente me ha recibido muy bien, estamos muy contentos, pero bueno, el fútbol tiene muchas cosas“. Sin embargo, todo parece indicar que seguirá en la Liga para el Clausura 2026.