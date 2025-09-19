Thomas Christiansen en vilo: Panamá recibe la confirmación que el DT no quería escuchar antes de jugar con El Salvador

Panamá se ve obligada a mejorar los resultados conseguidos en la última ventana de Eliminatorias al Mundial 2026. Los dos puntos conseguidos no le sirven para quedar ni siquiera en repechaje, menos aún en el puesto de clasificación directa.

La Canalera solamente obtuvo dos empates, por lo que quedó delante de su par de Guatemala, pero detrás del sorpresivo líder Surinam y de El Salvador, equipo que hace las veces de escolta. Los partidos de octubre podrían ser definitorios.

Thomas Christiansen necesita a todas sus figuras en el mejor nivel para poder ir a por el gran sueño. Por eso mismo, desde Europa le llegó una noticia que pone en vilo a la Selección Nacional. Se trata de Edgardo Fariña, recientemente lesionado.

Publicidad

Publicidad

ver también Panamá llega a Europa: Thomas Christiansen recibió un impensado mensaje que no le gustará mientras se juega la clasificación al Mundial 2026

La Canalera recibió una dura confirmación desde Europa: Thomas Christiansen sufre

Samvel Alakhverdy es el médico especialista del Pari Nizhny Novgorod, club en el que juega Edgardo Fariña. Después de estudiar la forma física en la que este futbolista regresó de las Eliminatorias al Mundial 2026, emitió su diagnóstico.

“Un año después de la operación, Fariña se lesionó. Aún estaba con la Selección de Panamá. Regresó ayer, lo examinamos y fue una lesión no intencional. El tiempo de recuperación es de tres semanas”, señaló el doctor de la Premier League de Rusia.

Publicidad

Tweet placeholder

Publicidad

Si bien no trascendieron mayores detalles sobre la dolencia, se entiende que data de un problema muscular. Por eso mismo, no fue convocado al partido del último fin de semana. Este fue con victoria ante Orenburg por 3-1 en condición de local.

Publicidad

Cuándo vuelve a jugar Panamá por las Eliminatorias al Mundial 2026

Durante la ventana correspondiente al mes de octubre, Panamá se visitará a su par de El Salvador el día 10 en el Estadio Cuscatlán. Por su parte, el 14 de ese mismo mes recibirá a Surinam en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez.

En consideración del parte médico que emitió Pari Nizhny Novgorod, el jugador Edgardo Fariña llegará con lo justo a las fechas marcadas para la tercera y cuarta jornada. En conclusión, podría estar presente, aunque no tendrá actividad previa.

Publicidad