La FIFA lo sentencia: Alajuelense revela la verdad sobre el futuro de Ronaldo Cisneros tras celebrar la 31

Los fanáticos de Liga Deportiva Alajuelense miraron de reojo a Ronaldo Cisneros en sus primeros partidos defendiendo el uniforme rojinegro, pero hoy el delantero mexicano de 28 años se ha convertido en una de las grandes estrellas del equipo.

Desde que logró adaptarse al estilo de juego de la Liga Promérica y a lo que le pedía Óscar “Machillo” Ramírez, su impacto ofensivo ha sido determinante: cerró el Apertura 2025 con 7 goles (dos de ellos en la fase final, claves para la conquista del título) y marcó por duplicado en la final de la Copa Centroamericana para convertirse en héroe del tricampeón regional.

Con este enorme nivel, muchos manudos comenzaron a preguntarse qué será del futuro de Cisneros. El atacante llegó a préstamo hasta mediados de 2026 desde Querétaro de la Liga MX, pero su desempeño invita a pensar que podrían aparecer otros clubes interesados en sus servicios de cara al próximo semestre.

La FIFA sella el futuro de Ronaldo Cisneros

Este lunes, el directivo León Weinstock decidió cortar de raíz cualquier duda en Alajuela. Aclaró que Ronaldo Cisneros no puede firmar con ningún otro equipo, ya que hacerlo violaría el reglamento de la FIFA.

Lo que pasa es que en esta misma temporada ya disputó algunos partidos con Querétaro en Liga MX y casi todo el certamen con Alajuelense, por lo que no puede unirse a un tercer club antes de la segunda mitad del 2026.

Ronaldo Cisneros se queda para el Clausura 2026 (LDA).

“Sobre Ronaldo también: ese se puede garantizar un poco más (que sigue en 2026) porque ya tiene dos equipos en esta temporada, entonces no podría ya por un tema reglamento. Además, está muy contento en el país, en el club y nosotros con él”, explicó Weinstock.

¿LDA intentará quedarse con su goleador?

El dirigente precisó además que, por ahora, Cisneros continúa perteneciendo contractualmente a Querétaro: “Él ahora está a préstamo del equipo de México. No recuerdo si cuando termina contrato le queda contrato con Querétaro, pero en este momento es un préstamo por un año”.

A futuro, la Liga no descarta nada. Si el préstamo llega a su fin y las condiciones económicas lo permiten, la institución manuda no le cerrará la puerta a intentar retener a su goleador más allá de 2026.