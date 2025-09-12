No se guarda nada: Adalberto Carrasquilla dice lo que piensa sobre el Cuscatlán y desafía a El Salvador con un mensaje que celebra toda Panamá

La Selección de Panamá ya conoce su próximo reto: enfrentar a El Salvador en el histórico estadio Cuscatlán, tras la confirmación de que Concacaf aprobó la sede para el duelo eliminatorio rumbo al Mundial 2026. El choque, programado para el 10 de octubre, tendrá un sabor especial para los canaleros, que buscarán sumar su primer triunfo en dicho escenario deportivo.

Uno de los más motivados es Adalberto Carrasquilla, quien hace unos meses había expresado en Tigo Sports su entusiasmo por disputar un partido oficial en el Cuscatlán, un estadio que siempre soñó pisar con la selección mayor. “No he tenido la oportunidad de jugar en ese campo, me hubiera gustado jugar en el Cuscatlán”, dijo el volante panameño.

El mediocampista recordó que su única experiencia en ese recinto fue con la Selección Sub-20, en un partido que terminó con derrota 2-1 para Panamá. “Solo jugué en la categoría Sub-20, pero perdimos 2-1, en la mayor no tuve la oportunidad en la eliminatoria pasada”, comentó Carrasquilla, dejando clara la ilusión de cambiar esa historia ahora con la absoluta.

Adalberto Carrasquilla sin miedo del Cuscatlán

Consciente de la dificultad del compromiso, el jugador del Houston Dynamo aseguró que el objetivo de Panamá no cambia, más allá de la sede. “Estoy con esa sensación de querer intentar ganar en ese campo, así que ya veremos dónde nos toca, el objetivo no cambia que es lo mismo, ir a sacar puntos”, apuntó.

La confirmación del Cuscatlán como escenario le añade un ingrediente especial al duelo, pues la afición salvadoreña convierte el ambiente en un verdadero reto para cualquier visitante. Para Carrasquilla, esta será la oportunidad ideal de demostrar liderazgo y consolidarse como pieza fundamental en la tercera jornada de la Eliminatoria Mundialista.

De no ocurrir nada extraordinario que lo margine de la convocatoria, Adalberto Carrasquilla cumplirá su deseo de jugar en el Cuscatlán y comandar a Panamá en busca de un resultado histórico ante La Selecta, en un partido que promete emociones y que podría marcar un antes y un después en la ruta de los canaleros hacia el Mundial.