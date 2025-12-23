Es tendencia:
Saprissa y Olimpia ya lo saben: Tomás Rodríguez negocia “detalles finales” para jugar en este equipo

Tomás Rodríguez avanza en la definición de su futuro mientras Saprissa y Olimpia siguen de cerca el desarrollo de las negociaciones.

marcial martínez

Por Marcial Martínez

Saprissa y Olimpia ya lo saben: Tomás Rodríguez negocia detalles finales
© MonagasSaprissa y Olimpia ya lo saben: Tomás Rodríguez negocia detalles finales

El futuro de Tomás Rodríguez por fin comienza a tomar forma en medio de un escenario de expectativa y versiones cruzadas, con dos clubes importantes atentos a su situación.

Tanto Deportivo Saprissa como Olimpia están al tanto de que el jugador se encuentra negociando los llamados “detalles finales” para definir su próximo destino.

Se aleja de Saprissa y Olimpia: el futuro de Tomás Rodríguez da un giro en el mercado de fichajes que indigna a Panamá

Se aleja de Saprissa y Olimpia: el futuro de Tomás Rodríguez da un giro en el mercado de fichajes que indigna a Panamá

¿En cuál equipo terminará jugando Tomás Rodríguez?

Según informó el periodista Kevin Jiménez, Tomás Rodríguez está muy cerca de convertirse en nuevo jugador del Deportivo Saprissa.

El futbolista llegaría procedente de Sporting San Miguelito y, de acuerdo con la información publicada, las negociaciones se encuentran en detalles finales para cerrar el acuerdo.

Incluso, se espera que el jugador viaje a primera hora hoy martes para concretar su incorporación al conjunto morado.

El periodista Kevin Jiménez en su cuenta oficial de X

El periodista Kevin Jiménez en su cuenta oficial de X

Tomas Rodríguez está cerca de ser nuevo jugador de Saprissa procedente de Sporting San Miguelito. Están en detalles finales para poder cerrar todo, se espera que viaje mañana a primera hora“, publicó el periodista Kevin Jiménez.

El viaje de Tomás Rodríguez a Costa Rica

Por otro lado, el periodista Ricardo Icaza enfatizó que el viaje de Tomás Rodríguez a Costa Rica es únicamente un desplazamiento relámpago que ya estaba programado y comprado con antelación, incluso antes de que surgiera el interés del Olimpia.

Periodista Ricardo Icaza en su cuenta oficial de X

Periodista Ricardo Icaza en su cuenta oficial de X

Comentó que esta visita no implica que Tomás Rodríguez vaya a quedarse en el país ni que su futuro esté definido, ya que se trata simplemente de una invitación para conocer el club y su entorno, dejando abierta la interrogante sobre si esta experiencia podría influir o no en su decisión final.

