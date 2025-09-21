Es tendencia:
De Bukele a Bolillo Gómez: se confirma la noticia que todo El Salvador esperaba para los juegos contra Panamá y Guatemala

La Selección de El Salvador recibe una gran noticia por parte de Bukele. Descubre todos los detalles a continuación.

marcial martínez

Por Marcial Martínez

© INDESDe Bukele a Bolillo Gómez: se confirma la noticia que todo El Salvador esperaba

La Selección de El Salvador recibió una noticia alentadora en la antesala de los próximos partidos de Eliminatorias frente a Panamá y Guatemala. Desde la gestión de Yamil Bukele hasta la planificación del Bolillo Gómez, se confirmó un detalle que llena de optimismo al entorno salvadoreño de cara a una doble fecha clave rumbo al Mundial.

¿Cuál es la buena noticia para El Salvador ante Panamá y Guatemala por Eliminatorias?

El presidente del INDES, Yamil Bukele, informó que los seleccionados nacionales Mario González y Enrico Dueñas se encuentran trabajando en su proceso de recuperación en la Clínica de Atención Integral al Atleta.

Ambos jugadores reciben seguimiento especializado del Departamento de Ciencias Aplicadas al Deporte, con el objetivo de regresar en óptimas condiciones y estar disponibles para los próximos compromisos de la Selecta ante Panamá y Guatemala por las Eliminatorias en octubre.

¿Cuál es la situación de Mario González?

Yamil Bukele informó que Mario González sufrió una tenosinovitis en los tendones extensores de la mano izquierda, lesión ocurrida durante el partido eliminatorio entre El Salvador y Surinam.

Actualmente, el portero trabaja en un proceso de recuperación que incluye terapias especializadas como magnetoterapia y láser de alta intensidad, con el objetivo de reactivar la funcionalidad nerviosa y acelerar su regreso a la actividad.

Mario González recuperándose de su lesión / Yamil Bukele en X
¿Cuál es la situación de Enrico Dueñas?

Bukele también actualizó la situación de Enrico Dueñas, quien sufrió una contusión por contacto en el duelo entre Alianza y Águila en la Primera División.

Enrico Dueñas recuperándose de su lesión / Yamil Bukele en X
Para su recuperación, el jugador recibe un tratamiento que incluye sistema súper inductivo para analgesia y relajación muscular, complementado con ultrasonido, además de presoterapia para aliviar la sobrecarga en sus piernas.

La Selecta podría recuperar piezas clave en octubre

Los avances en la recuperación de Mario González y Enrico Dueñas generan optimismo en el entorno de la Selecta, y existe la posibilidad de que ambos puedan estar disponibles para los duelos eliminatorios frente a Guatemala y Panamá.

De confirmarse su regreso, serían dos refuerzos importantes para el equipo de Hernán “Bolillo” Gómez, que afronta una doble fecha crucial en su camino hacia el Mundial.

