La Selección de Guatemala tendría un nuevo escenario para disputar sus últimos partidos de la Eliminatoria Mundialista, programados para la Fecha FIFA de noviembre ante Panamá y Surinam. Los chapines han tomado la decisión de dejar el estadio Cementos Progreso y trasladarse al histórico Manuel Felipe Carrera, mejor conocido como El Trébol.

El cambio de sede responde a una solicitud del técnico Luis Fernando Tena y de los propios jugadores, quienes consideran que la superficie natural de El Trébol favorece más al estilo de juego del equipo. Además, el factor anímico de la presión de la afición, al estar más cerca de la cancha, podría convertirse en un elemento determinante en esta fase crucial del camino mundialista.

Guatemala a la espera de una respuesta

Aunque la decisión ya está tomada en el entorno de la Bicolor, todavía falta la confirmación oficial, ya que el estadio debe pasar una última revisión de la Concacaf y la FIFA. Dependiendo de los resultados de la inspección, se hará oficial el traslado al reducto rojo para los encuentros de noviembre.

Cabe recordar que El Trébol ya cuenta con aval de Concacaf, incluso fue sede de partidos de la presente Copa Centroamericana, lo que refuerza la posibilidad de que pueda recibir también duelos de carácter eliminatorio. No obstante, al tratarse de juegos clasificatorios al Mundial, los requisitos son aún más estrictos.

El estadio Manuel Felipe Carrera, casa del CSD Municipal, es reconocido por su ambiente intenso y por el empuje que la afición genera en cada partido. Esta característica es vista como un plus para la selección, que busca hacerse fuerte como local frente a rivales directos en la lucha por un boleto a la próxima Copa del Mundo.

De confirmarse la autorización, Guatemala cambiará de casa con la ilusión de que El Trébol se convierta en un verdadero fortín. La afición chapina aguarda con expectativa la decisión final, consciente de que cada detalle cuenta en la carrera rumbo al Mundial 2026.