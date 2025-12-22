Es tendencia:
“Diferencias económicas”: Cartaginés frena la llegada de Amarini Villatoro y el futuro de Andrés Carevic no está definido

Sale a la luz el verdadero motivo por el que Cartaginés aún no ha oficializado la salida de Andrés Carevic y la contratación de Amarini Villatoro.

Geronimo Heller

Por Geronimo Heller

¿Qué está pasando en Cartago?
Inmediatamente después de la eliminación del Club Sport Cartaginés en las semifinales del Torneo Apertura 2025 a manos del Deportivo Saprissa, el periodista Kevin Jiménez soltó una bomba: Andrés Carevic había decidido rescindir su contrato con el conjunto brumoso.

“Andrés Carevic deja de ser el técnico de Cartaginés. Decisión tomada”, anunció el especialista en mercado de fichajes, agregando que Sporting FC aparecía como gran candidato a convertirse en el próximo destino del entrenador argentino.

Al mismo tiempo, el nombre que sonaba para reemplazarlo en la Vieja Metrópoli era el del guatemalteco Amarini Villatoro, reciente subcampeón de la Copa Centroamericana 2025 con Xelajú MC.

¿Qué pasa en la Vieja Metrópoli?

Sin embargo, ya pasó una semana desde aquella información y en Cartago aún no hay nada confirmado. Ni la salida de Carevic ni la llegada de Villatoro han sido oficializadas por la institución, lo que hace que los fanáticos blanquiazules se pregunten qué es lo que está ocurriendo puertas adentro.

El propio Kevin Jiménez se encargó de aclarar el panorama. Según explicó este martes, la directiva brumosa todavía no ha firmado el contrato de finiquito con el argentino y su cuerpo técnico, aunque paralelamente ya habrían cerrado el acuerdo con Amarini Villatoro, quien “llegará al país en los próximos días e iniciará entrenos a partir del 26 de diciembre”.

El periodista añadió que el retraso se debe a “diferencias económicas” en el acuerdo de salida del entrenador. Si bien no existe una deuda salarial, Cartaginés habría pactado de manera verbal el pago de premios por la clasificación a Concacaf Champions Cup, algo que no quedó reflejado en el contrato, y que por ahora el club no desea reconocer. Esa es la principal disputa que mantiene en pausa la oficialización del movimiento.

Por otra parte, el cuerpo técnico de Carevic estaría dispuesto a pagar su cláusula de salida si es contratado por otro club en los próximos seis meses, lo que encaja con la posibilidad concreta que tendría en Sporting FC.

Así, la situación se ha demorado más de lo previsto, pero todo apunta a que el desenlace será el mismo: Carevic dejará Cartaginés para firmar con Sporting, mientras que Amarini Villatoro asumirá como su reemplazo. Solo queda esperar a que las partes destraben las diferencias y lo hagan oficial.

