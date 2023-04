José Guerra, guardameta panameño, dio de qué hablar en todo el planeta, después de que tuviera una actuación inmejorable con la Selección de Panamá frente a la actual campeona del mundo, Argentina. Además, fue nada menos que en el Estadio Monumental, el cual estaba abarrotado de aficionados.

De manera inmediata, el portero fue tema de conversación en distintos medios y era claro que lo podían comenzar a vincular con clubes del exterior. Sin embargo, las aguas se mantuvieron calmadas en cuanto al futuro del futbolista que todavía se mantiene militando en el San Francisco FC de la Liga Panameña de Fútbol.

Aunque en declaraciones, Guerra habló sobre Boca Júniors y River Plate, indicando cuál sería su destino favorito, en caso de que ambos le ofrecieran un contrato. “Jugar contra Argentina en el Monumental fue un partido aparte porque soy hincha de River y fue una motivación. Quiero jugar en River algún día siempre me llamó la atención lo que hizo Gallardo. En Chiriquí (Panamá) somos hinchas de River“, manifestó.

Al momento del comentario del jugador, hinchas de River Plate vieron con buenos ojos una incorporación del arquero canalero. “Yo lo traigo, si viene a River, es fijo que va a dar su 100% para pelear la titularidad. Es momento de volver a tener jugadores que en verdad sientan la camiseta“, escribió uno.

No obstante, hasta el momento, no se han publicado equipos que se hayan interesado en José Guerra, a excepción del rumor difundido por el periodista, Julio Shebelut, quien indicaba que Boca Júniors había preguntado por él. En cambio, no se ha vuelto a hablar de dicho interés.