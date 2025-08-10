Alberth Elis sorprende a todos y deja caer de forma inesperada una bomba en Olimpia

Club Olimpia vive momentos de auténtica turbulencia como no pasaba desde hace años.

El cuadro merengue ya perdió a dos pilares del plantel en Carlos Pineda y Julián Martínez y ahora se ha confirmado que perderá a un tercer jugador.

Alberth Elis se despide de Olimpia

El jugador es Alberth Elis que en las últimas semanas ha estado envuelto en rumores sobre su salida del club.

La ´Panterita´ tiene contrato hasta diciembre de 2025, pero posee una cláusula exclusiva para poder salir al extranjero.

Ahora, fue el mismo futbolista que confirmó que esta semana estará tomando la decisión definitiva sobre su futuro.

Elis, tras el empate 2-2 ante Juticalpa donde anotó un nuevo gol, habló en zona mixta y dejó caer la bomba.

La noticia había sido adelantada por el periodista Álvaro De La Rocha que luego de finalizar el encuentro entre Olimpia y Juticalpa confirmó que será el último partido de Elis en el equipo.

Según el informe, el jueves tras el partido por Copa Centroamericana Elis recibió una llamada de su agente donde se pusieron de acuerdo para armar sus maletas.

Elis volverá a ser legionario y su destino será Portugal. Si bien aún no se ha revelado el club, el interés y la propuesta ya son un hecho.

