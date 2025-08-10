Vinicius Jr. firma un movimiento histórico y ficha a joya de la Selección de Honduras

Vinícius José Paixão de Oliveira Júnior, mejor conocido como Vinicius Jr, es reconocido mundialmente por ser un auténtico crack del fútbol mundial.

El astro del Real Madrid se ha convertido en un ejemplo de superación ya que superó muchos obstáculos hasta convertirse en uno de los mejores jugadores del mundo.

Sin embargo, Vini Jr. no solamente brilla en el mundo del fútbol dentro de la cancha, también comienza a hacerlo fuera de la misma.

Vinicius Jr. fichará a joya de Honduras

En febrero del presente año el brasileño de 25 años de edad se convirtió en el accionista mayoritario de un club portugués,

Ese cuadro lusitano, que militaba en ese momento en Segunda División, ahora tendrá a un hondureño en sus filas en lo que será un movimiento histórico.

El club del cuál Vinicius compró el 80% de las acciones es Futebol Clube de Alverca.

Vinicius Jr. es dueño mayoritario de Alverca FC.

El cuadro de Alverca do Ribatejo es el recién ascendido a la Primeira Liga del balompié portugués.

Y es que luego de 21 años el equipo del azul, rojo y blanco jugará en la máxima categoría de su país.

Es debido a esto que el equipo busca refuerzos y uno de los que estará cerrando en los próximos días es una de la grandes joyas de Olimpia y Honduras.

Tal y como adelantó Fútbol Centroamérica: FC Alverca es el nuevo club del defensor José Julián Martínez.

Martínez, que nació el mismo año que Alverca descendió, será uno de los refuerzos en la zona defensiva para buscar la permanencia en la élite de Portugal.

Es así como Vinicius Jr en su primer mercado de fichajes fichará a un jugador de Honduras en un sorpresivo movimiento.