Erick Lonnis no se calló nada y señaló al culpable del fichaje que todos critican en Saprissa: “No importa”

En medio de opiniones divididas y un debate en vivo, el jefe del área deportiva del Deportivo Saprissa, Erick Lonis, defendió con determinación la llegada de Marcos Escoe, delantero de 20 años de edad.

Marcos Escoe llega del Pitbull FC de la Liga de Ascenso y recientemente tuvo participación en la Seven Pro League, un torneo que combina fútbol, fútbol sala y entretenimiento con figuras reconocidas.

Dicho tema salió a relucir en el programa Deportes Más, transmitido por Teletica y conducido por el propio Lonis. Durante la emisión, el periodista Josué Quesada lanzó una pregunta directa y con tono desafiante: “Si esto sale bien, usted es un genio; si sale mal, es una bronca”.

Erick Lonnis no se calló nada sobre el fichaje de Marcos Escoe

Lonis explicó que las lesiones, incluso en las divisiones menores, han reducido las opciones ofensivas del Saprissa, lo que obligó a buscar soluciones fuera de lo habitual. Destacó que, más allá del origen del jugador, lo que realmente pesa son sus cualidades: potencia física, inteligencia para moverse, fortaleza y astucia para realizar diagonales que rompan defensas.

Erick Lonnis – Deportivo Saprissa

“No importa si viene de una Segunda B o de canchas abiertas, son las condiciones que él tiene. La contratación de Marcos Escoe yo la asumo. La contratación la hice yo. Lo que se tiene que ver son las condiciones del jugador, no solo si viene de una tercera división“, afirmó Erick Lonnis.

Confianza total en su nuevo refuerzo

Erick Lonis dejó claro que la llegada de Marcos Escoe es una decisión plenamente respaldada por su criterio y experiencia. Para el dirigente, el verdadero valor del delantero está en sus condiciones y no en la categoría de donde provenga, por lo que confía en que su potencia, inteligencia y fortaleza puedan marcar la diferencia en el ataque de Saprissa.