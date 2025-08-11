Alberth Elis se olvida de Olimpia y ya tiene nuevo club: regresa a Portugal

Alberth Elis soltó una auténtica bomba este domingo cuándo confirmó que abandonaría las filas del Club Olimpia Deportivo.

El extremo ya tiene prácticamente todo acordado con un nuevo club y se marchará a Portugal para ser nuevamente legionario por Honduras.

Revelado: Alberth Elis tiene nuevo equipo en Portugal

Elis, 29 años, regresará al fútbol del Viejo Continente tras todo lo que sucedió con su fractura de cráneo mientras jugaba en Girondins Bordeaux de Francia.

El balompié portugués le vuelve a abrir las puertas ya que anteriormente había recalado en Boavista cuándo llegó procedente de la MLS.

Fútbol Centroamérica ha podido conocer en EXCLUSIVA que la ´Panterita´ tiene todo acordado para unirse a Club Sport Marítimo.

´Los Leones del Almirante Reis´ actualmente se encuentran en la Segunda División de Portugal pero, al ser uno de los clubes más organizados de la categoría, esperan conseguir el ascenso esta misma temporada.

Es por ese proyecto que Elis ha visto con buenos ojos unirse al club ya que, además, le permitirá readaptarse al nivel del fútbol europeo.

La información del periodista Álvaro De La Rocha es que ´La Panterita´ estará realizando su último entrenamiento en Olimpia este martes.

Posteriormente viajará a Portugal el día miércoles dónde se reunirá con sus agentes para presentarse a los exámenes médicos.

De aprobar los exámenes, situación que se espera sea de trámite, estará firmando su nuevo vínculo contractual,

Cabe destacar que Elis hará uso de la cláusula que le permita salir al extranjero que poseía en su contrato con Olimpia.

Es así como el delantero, que ya acumula 3 goles en el semestre, levanta la mano como él mismo declaró para volver a la Selección de Honduras de cara a lasa Eliminatorias Mundialistas.