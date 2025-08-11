Saprissa y Alajuelense lo tentaron, pero decidió irse a Europa y ahora alcanza un logro que ilusiona al Piojo Herrera

En el inicio del mercado de fichajes del fútbol costarricense, tanto el Deportivo Saprissa como la Liga Deportiva Alajuelense se interesaron en los servicios de uno de los defensores más prometedores de la Liga Promérica.

Se trata de Joseth Peraza, zaguero de 20 años surgido de la Asociación Deportiva San Carlos. Sin embargo, ninguno de los dos gigantes ticos logró concretar su fichaje, ya que el juvenil —quien ya fue convocado a la Selección de Costa Rica por el “Piojo” Herrera— tomó la decisión de dar un salto directo a Europa, firmando a préstamo con opción de compra en el Zalægerszegi TE de Hungría, club que milita en la primera división magiar.

Joseth Peraza empieza a demostrar en Europa

Peraza llegó al Viejo Continente en julio y tuvo su estreno con el Zalægerszegi el pasado 2 de agosto, sumando apenas un minuto de juego en el empate 2-2 frente a Diósgyőr.

No obstante, este domingo el técnico Nuno Campos le dio la confianza para arrancar como titular en el duelo ante el FC Győr, y el defensor de 1,89 metros respondió con una actuación impecable: fue imbatible en el juego aéreo y, además, asistió el único gol de su equipo en el empate 1-1.

Joseth Pereza fue la figura en el empate de su equipo (Zalægerszegi TE).

Su gran rendimiento le valió una calificación de 7,8 en la plataforma Sofascore, ubicándose entre los diez mejores futbolistas hispanoamericanos en Europa durante el último fin de semana.

En esa misma lista también aparecieron otros dos costarricenses: el portero Patrick Sequeira (9,0 en la derrota 0-2 del Casa Pia ante Sporting de Lisboa) y el extremo Jewison Bennette (7,5 en la victoria 1-0 del LNZ Cherkasy de Ucrania sobre el Epitsentr).

Un mensaje para el Piojo Herrera

Este presente en Hungría podría reabrirle a Peraza las puertas de la Selección Nacional. El defensor formó parte de la convocatoria del Piojo Herrera para el amistoso ante Estados Unidos en enero de este año, pero no ha vuelto a ser llamado desde entonces.

Ahora, el zaguero continuará sumando minutos en la OTP Bank Liga con la mira puesta en ganarse un lugar en la nómina para los compromisos de Costa Rica en la fase final de las eliminatorias de la Concacaf rumbo al Mundial 2026.