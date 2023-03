Argentina contará con una baja sensible en su delantera para enfrentar a Panamá

A diez días de que se dispute el partido entre Panamá y Argentina en el Estadio Monumental de Buenos Aires, siguen surgiendo noticias sobre los jugadores que estarán en dicho compromiso. La más reciente, que fue oficializada, se trató de Giovanni Simeone, quien se unió, en última instancia, a los llamados que ya anunció Lionel Scaloni hace algunas semanas.

No obstante, continúan habiendo novedades de los futbolistas y ahora se trata de una baja sensible que sufrirán los campeones del mundo. De manera precisa, la ausencia recae en el ataque de los sudamericanos, que, a pesar de tener un listado extenso de nombres en ofensiva, no dejará de pesar de alguna forma para el estratega argentino.

Nos referimos a Alejandro Garnacho, delantero de 18 años que milita en el Manchester United y es considerado uno de los talentos más prometedores para La Albiceleste. Sin embargo, no será en marzo cuando lo veamos vistiendo la camiseta de Argentina.

Faltando pocos minutos para que culminara el choque entre los Red Devils y el Southampton, Garnacho recibió un golpe del defensor, Walker-Peters, lo cual provocó que el juvenil tuviera que abandonar el terreno de juego. Además, se le vio saliendo con muletas del Old Trafford al finalizar el partido, por lo que el panorama de una pronta recuperación se ve complicada.

Hasta el momento, no se han dado detalles de cuánto tiempo estaría Garnacho fuera, aunque es probable que no viaje a ese juego contra Panamá. Por su parte, existe la posibilidad de que Scaloni no llame a un sustituto y la lista permanezca de la misma forma, tomando en cuenta, también, la convocatoria de Simeone.