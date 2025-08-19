Tras ser buscado por Saprissa y Alajuelense, Everardo Rose habla sin rodeos sobre su futuro: "Se dará".

Everardo Rose volvió a tener otra jornada de ensueño con Plaza Amador. Este martes, el delantero sensación de la región fue vital para conseguir un ajustado triunfo 3-2 sobre Managua FC, mantener el liderato del Grupo A y guiar al equipo a los cuartos de final de la Copa Centroamericana.

El nacido en Colón hace 26 años fue elegido como el MVP del encuentro por la Concacaf gracias al gol que anotó, un derechazo de primera intención desde el borde del área, y la asistencia que le dio a José Murillo en el segundo tanto, tras generarse el espacio de espaldas al arco con una gran jugada individual.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

Con esta actuación, Rose llegó a 3 anotaciones y 2 asistencias en tres partidos con el Plaza en la Copa. Además, suma otras 2 dianas en el Torneo Clausura 2025 de la Liga Panameña de Fútbol, donde el club está haciendo también una gran campaña: lleva cinco ganes en cinco jornadas y lidera la Conferencia Este.

Saprissa y Alajuelense preguntaron condiciones por Everardo Rose

Según informó el periodista Kevin Jiménez, avezado en el mercado de fichajes del fútbol costarricense, Liga Deportiva Alajuelense sondeó a Everardo Rose tras tener el aval de su entrenador, Óscar “Machillo” Ramírez. Pero la operación no prosperó.

Publicidad

ver también “Sin esfuerzo”: Jonathan Moya se fue de Alajuelense y su esposa rompió el silencio con un mensaje contundente

Lo mismo ocurrió con su archirrival, Deportivo Saprissa, que tras la desafortunada lesión de Newton Williams debió salir a buscar un reemplazante y fichó a Marcos Escoe. Empero, en su momento, las altas pretensiones económicas de Plaza Amador frenaron las negociaciones. Su objetivo es vender al ‘9’ a Europa.

Publicidad

¿Qué dijo Everardo Rose sobre su futuro?

Consultado sobre su buen momento personal y el interés que despertó en Centroamérica, el ariete de Plaza Amador aseveró: “Estamos bien, gracias a Dios, esperemos seguir así, trabajando fuerte para lo que se viene. Ahora estoy haciendo un gran torneo tanto como local, internacionalmente también, así que me siento bien“.

Publicidad

“Yo sigo trabajando. La gente te pide conforme a lo que tú vayas haciendo. Pero yo siento que es en el tiempo de Dios: si Dios quiere que sea en este tiempo, se dará; si quiere que sea en otro tiempo, me toca esperar“, le dijo Rose a Tigo Sports en respuesta a los aficionados que lo piden para la Selección de Panamá.