Alajuelense en vilo: el futuro de Washington Ortega no está asegurado y en la Liga ya tomaron una decisión

El futuro de Washington Ortega en Liga Deportiva Alajuelense sigue siendo tema de conversación, ya que, aunque la directiva ha mostrado interés en su continuidad, todavía no hay nada cerrado. El club rojinegro ya tomó una decisión y ahora hay que esperar cómo marchan las cosas las próximas semanas.

¿Cómo está el futuro de Washington Ortega en Alajuelense?

Carlos Vela como gerente deportivo de la Liga Deportiva Alajuelense confirmó que ya se encuentran adelantadas las conversaciones para renovar el contrato de Washington Ortega, aunque por ahora nada está asegurado.

El directivo destacó que tanto el club como el portero están satisfechos con la relación, resaltando el buen rendimiento del guardameta, el esfuerzo que ha mostrado y los logros alcanzados desde su llegada. La intención de la institución es que el arquero continúe defendiendo la camiseta rojinegra por más tiempo.

“La idea es que continúe en el club, él está contento, su rendimiento ha sido bueno y nosotros también estamos contentos con él, con lo que ha logrado aquí en el club y el esfuerzo que pone. La intención es que siga más tiempo”, comentó.

Carlos Vela – Gerente Deportivo de Alajuelense

“Nuestro interés es que continúe y estamos avanzando, creo que la prioridad está en lo deportivo, tenemos un partido muy importante el jueves y esa es la prioridad de hoy y mañana. Estamos contentos, estamos charlando y estoy seguro de que todo va a llegar a buen puerto”, concluyó Carlos Vela.

Alajuelense confía en la continuidad de Washington Ortega

La dirigencia rojinegra ha dejado claro que el objetivo es mantener a Washington Ortega por más tiempo en el club, destacando su compromiso y buen rendimiento bajo los tres palos.

Washington Ortega – Alajuelense

Con las conversaciones avanzando de manera positiva, todo apunta a que la renovación del guardameta uruguayo será cuestión de tiempo para consolidar su futuro en Alajuelense.

