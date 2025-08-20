Es tendencia:
Saprissa vs. CAI: ¿A qué hora y dónde ver hoy al equipo de Wanchope? Copa Centroamericana 2025

Deportivo Saprissa vs. Independiente chocarán en la Copa Centroamericana. Entérese cuándo juegan, a qué hora y cómo ver el partido.

Maximiliano Mansilla

Saprissa vs. CAI: a qué hora juegan y dónde ver el partido de Copa Centroamericana.
Casi seis años después, Deportivo Saprissa volverá a cruzarse con Club Atlético Independiente (CAI). Este duelo tendrá lugar en la cuarta jornada de la Copa Centroamericana de la Concacaf y será de vida o muerte para el equipo de La Chorrera: si no gana, al tener apenas 3 puntos en el Grupo C, quedaría prácticamente eliminado.

Por encima se encuentran los dirigidos por Paulo Wanchope, con 6 unidades y una oportunidad de oro para arrebatarle el liderato a Motagua, que se frenó en 7 puntos gracias al reciente empate 0-0 con Cartaginés. Al quedar “libre” en esta fecha, el cuadro hondureño deberá visitar Tibás la próxima semana.

¿A qué hora juega Independiente vs. Deportivo Saprissa?

CAI y Saprissa se enfrentarán hoy, miércoles 20 de agosto, a las 7:00 p.m. de Panamá (6:00 de Costa Rica). La cita será en el mítico Estadio Rommel Fernández.

¿Dónde ver EN VIVO el partido de CAI vs. Saprissa?

Este juego de Copa Centroamericana lo podrá ver en toda la región suscribiéndose al servicio de streaming Disney+ o a través de ESPN.

Tras ser buscado por Saprissa y Alajuelense, Everardo Rose habla sin rodeos sobre su futuro: “Se dará”

Tras ser buscado por Saprissa y Alajuelense, Everardo Rose habla sin rodeos sobre su futuro: “Se dará”

¿Cómo llega Saprissa?

Urgido por levantar cabeza. Así se encuentra el plantel dirigido por Wanchope, que viajó a Panamá sin Mariano Torres, su máxima figura, ahora parte de la enfermería morada. El argentino se lesionó en el empate 2-2 que rescataron el domingo ante Liberia con los goles de Kenay Myrie y Mauricio Villalobos. Antes de este encuentro, le ganaron con lo justo, 2-1, a Verdes de Belice; pero Cartaginés los arrolló 3-0 en casa.

Saprissa le ganó 3-2 a CAI en septiembre de 2019, cuando se cruzaron en los cuartos de final de la Liga Concacaf. (Foto: EFE)

¿Cómo llega CAI?

Los pupilos de Franklin Narváez, tal como él mismo lo expresó, están “ante una final”. Sin embargo, padecen un flojo arranque de temporada: apenas ganaron un partido en cinco fechas de LPF y recientemente igualaron 3-3 con Atlético Nacional gracias al doblete de Abraham Altamirano y el gol de Juan Carrasquilla. En la Copa tomaron una bocanada de aire al vencer 3-2 a Verdes, justo después de caer 1-0 ante Veraguas United.

