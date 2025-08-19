“Comportamiento inaceptable”: Michael Amir Murillo recibe una fuerte noticia que sacude a Olympique de Marsella

El Olympique de Marsella de Michael Amir Murillo tuvo un caótico inicio de temporada. Todo comenzó el viernes pasado, cuando Rennes les amargó el debut en la Ligue 1 al imponerse 1-0 de forma agónica y teniendo un hombre menos desde el minuto 30.

Pero la situación escaló tras el pitazo final. Según reveló el reconocido medio L’Équipe y la agencia AFP, la tensión que se respiraba en el vestuario marsellés terminó de la peor forma: con un “intercambio de golpes” entre los futbolistas Adrien Rabiot y Jonathan Rowe, que inevitablemente atestiguó el panameño.

Olympique de Marsella toma una fuerte decisión

A raíz de este incidente, Michael Murillo, sus compañeros y los aficionados fueron noticiados de la terminante medida que tomó la directiva de Olympique de Marsella: incluir tanto a Rabiot como a Rowe “en la lista de transferibles del club”.

“Esta decisión se tomó debido al comportamiento inaceptable en el vestuario después del partido contra el Stade Rennais, en conjunto con el cuerpo técnico y de acuerdo con el código de conducta interno del club. La decisión ya fue comunicada a los dos jugadores este lunes”, explica el comunicado de OM.

En el mismo se detalla que tuvo injerencia el técnico italiano Roberto De Zerbi, quien priorizó el bienestar del grupo en el arranque de una campaña para la cual se fijaron objetivos sumamente exigentes: dar la talla en la UEFA Champions League, a la cual clasificaron como subcampeones de la Ligue 1, y volver a ser campeones de Francia después de 15 años.

Sin embargo, la madre del campeón del mundo con Francia, Véronique Rabiot, indicó en la emisora de radio RTL que la decisión la tomó directamente De Zerbi, quien venía disconforme con el rendimiento de volante de 30 años y no le tembló el pulso para “limpiarlo” tras la caída ante Rennes.

Murillo, por su parte, jugó 78 minutos en dicho encuentro como lateral izquierdo, demostrando una vez más su polivalencia. Ahora, al igual que al resto del grupo, le toca pasar la página y enfocarse en el duelo contra el recién ascendido París FC de este sábado 23 de agosto.