Es evidente que a lo largo de marzo se va a hablar mucho en Panamá sobre el amistoso contra Argentina, pues se trata de la campeona del mundo y un partido de lujo para los Canaleros. Incluso, ya comienzan a adelantar algunos nombres que podrían conformar el elenco que viajará a Buenos Aires y medirse al conjunto de Lionel Scaloni.

Ya está más que claro que Thomas Christiansen llevará sus mejores armas a la Liga de Naciones de cara al choque frente a Costa Rica. Por ello, el listado que se presentará ante La Albiceleste, será una mezcla entre ciertos legionarios y otros jugadores que militan en la Liga Panameña de Fútbol.

Sin embargo, no hay que descartar la posibilidad de ver alguno que otro nombre con recorrido en la Selección de Panamá y este es el caso del delantero que Álvaro Martínez, periodista deportivo, aseguró que estaría en la lupa para disputar dicho amistoso de primer nivel.

“Tengo dos nombres más que están en la posible lista de Argentina. Me cuentan que hay dos jugadores que podrían estar entre el partido de Argentina y de Costa Rica. Me dicen el nombre de Gabriel Torres, que podría jugar contra Argentina“, afirmó el comunicador durante el programa deportivo, El Desmarque. Aunque el otro jugador no lo quiso revelar.

Gabriel Torres viene de firmar con el Zamora de Venezuela, club en el que marcó historia en su primera aventura. Su vuelta ha causado revuelo en el entorno de la institución, pues se trata de un futbolista bastante querido en el equipo Aurinegro. Ahora, es posible que viaje a Buenos Aires y de esta manera, se estaría ausentando en la Liga de Naciones.