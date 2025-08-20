Todo Pumas en vilo: la noticia sobre Adalberto Carrasquilla que nadie quería escuchar y preocupa a Panamá

Los Pumas de la UNAM encendieron las alarmas de cara a la Jornada 6 de la Liga MX, luego de que se confirmara que el panameño Adalberto Carrasquilla presenta sobrecargas musculares que lo ponen en duda para el duelo contra Puebla. El volante, pieza fundamental en el esquema de Efraín Juárez, arrastra molestias tras un inicio de semestre intenso.

Carrasquilla ha disputado los ocho partidos oficiales de Pumas en el semestre, entre cinco jornadas de la Liga MX y tres compromisos de la Leagues Cup, lo que ha generado un notable desgaste físico. El cuerpo técnico, consciente de la importancia del jugador, busca manejar con cautela su carga de trabajo para evitar que la situación se agrave.

El plan del cuerpo técnico universitario es llevarlo con recuperación progresiva, evitando que el jugador se someta a esfuerzos innecesarios durante la semana. De esta manera, se evaluará hasta último momento si podrá estar en condiciones de enfrentar al conjunto poblano el domingo.

En el entorno de Pumas, la preocupación radica no solo en lo deportivo, sino también en la necesidad de preservar la integridad física de uno de sus futbolistas más determinantes. El desgaste acumulado y el poco descanso son factores que encienden las alertas sobre posibles repercusiones a largo plazo.

Adalberto Coco Carrasquilla preocupa a Panamá

Aunque la lesión no reviste gravedad inmediata, sí genera preocupación en Panamá, donde ven con atención la evolución del mediocampista. Carrasquilla es considerado un pilar en la Selección Canalera, que pronto afrontará compromisos clave de la Eliminatoria Mundialista, y cualquier percance podría comprometer su rendimiento con la camiseta nacional.

Por ahora, el volante panameño se mantiene bajo observación y tratamiento. Mientras tanto, el club universitario y la afición canalera esperan que la evolución sea positiva y que Carrasquilla pueda recuperarse a tiempo, tanto para seguir aportando en la Liga MX, como para llegar en óptimas condiciones a los desafíos internacionales con su selección.