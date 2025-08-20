Ganó títulos con Alajuelense, fue limpiado por Guimaraes y ahora regresaría a Costa Rica para jugar en otro grande

Al mercado de fichajes de Costa Rica todavía le quedan días por delante. Mientras se preparan para disputar la quinta jornada del Torneo Apertura 2025, algunos de los diez equipos de la Primera División evalúan seguir reforzando sus respectivas planillas.

Especialmente los grandes del país: Saprissa, Alajuelense, Herediano y Cartaginés, que, aunque es clasificado por muchos aficionados bajo el mote de “tradicional”, tiene una vasta historia en el fútbol tico —de hecho, es el más longevo de todos—. Y estaría analizando repatriar a un delantero de selección.

Cartaginés le echó el ojo a un ex campeón con Alajuelense

En el inicio de esta ventana de traspasos, Andrés Carevic le pidió a la directiva encabezada por el presidente, Leo Vargas, fichar a dos futbolistas que dirigió en Liga Deportiva Alajuelense: el volante hondureño Alex López y el extremo panameño Freddy Góndola.

Sin embargo, las negociaciones no llegaron a buen puerto en ambos casos. Pero ahora, se habrían retomado con Góndola, quien en junio rescindió su contrato con Aktobe de la máxima categoría de Kazajistán. Allí, el ariete de 29 años disputó 19 partidos, aportó tres goles y brindó una asistencia.

Antes, pasó por Maccabi Bnei Reineh de Israel, el club que le abrió las puertas cuando Alexandre Guimaraes le puso punto final a su etapa en la Liga a finales de 2023. Previo al arribo del experimentado estratega, ganó dos títulos bajo las órdenes de Carevic: el Torneo de Copa y la Copa Centroamericana.

Góndola, entre Cartaginés y la LPF

Después de sonar en varios equipos, Freddy Góndola tiene fuertes chances de recalar en Cartaginés, según dio a conocer el periodista Abraham Arrocha. Y su colega, Roberto Icaza, señaló que también podría desembarcar en la Liga Panameña de Fútbol (LPF).