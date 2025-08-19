“Le queda al alto mando”: Panamá sorprende a Honduras con lo que dice sobre Alexy Vega

Siete goles es lo que suma Alexy Vegaen cinco jornadas del Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras.

No siendo delantero tiene números como tal y ha despertado los elogios de varios personajes del fútbol, incluso de un panamemo que es su propio compañero.

ver también Si sucede, no habrá marcha atrás: la preocupación de Reinaldo Rueda que puede sentenciar el pase de Honduras al Mundial 2026

César Samudio se refirió a la rivalidad que existe entre Honduras y Panamá, aunque no se enfrentan en las Eliminatorias, siempre existen cruces.

Publicidad

Publicidad

“Yo siempre voy a desearle éxito a Honduras, siempre y cuando no enfrenten a Panamá, tienen una selección con grandes jugadores y esperamos logren el objetivo como nosotros, que podamos ir al Mundial”, aseguró en una entrevista.

Samudio asegura que la rivalidad ha llegado a temas de pelea por culpa de la prensa, entre jugadores hay mucho respeto.

Publicidad

“Es más de prensa el lío, nosotros como jugadores nos respetamos, el trabajo de la prensa ustedes saben como lo manejan, nosotros solo damos la mejor”, comentó.

Publicidad

¿Qué dijo César Samudio sobre Alexy Vega?

Ante el gran nivel de Vega en la Liga Nacional, el arquero panameño le ha hecho una petición a Reinaldo Rueda, técnico de la selección de Honduras. Alexy debe estar considerado para titular.

Publicidad

“Alexy es uno de los pilares de nosotros y ojala sea tomado en cuenta en la selección, pero eso le queda al alto mando de la selección de honduras y les deseo lo mejor”, sentenció.

ver también Javier Mascherano confirma el futuro de David Ruiz en medio de los rumores de su salida de Inter Miami

Vega jugó su último partido con la selección de Honduras en la goleada 6-0 que recibió en Copa Oro ante Canadá.

Publicidad

Publicidad

El nuevo rol de Alexy Vega