“Afecta a la Selección”: Michael Amir Murillo recibe el mensaje que jamás imaginó en Panamá

Michael Amir Murillo recibió el mensaje que jamás esperó escuchar en Panamá, en medio de las Eliminatorias al Mundial 2026. Después de la primera ventana, las críticas cayeron sobre la plantilla. Los resultados decepcionaron a la afición.

La Canalera empató sin goles en su visita a Surinam, e hizo lo propio cuando le tocó recibir a Guatemala, pero por 1-1. Solamente acumuló dos puntos, por lo que se encuentra en el tercer lugar del Grupo A. Todavía faltan cuatro jornadas.

Esto desató una serie de comentarios, entre los que destacó aquellos que hizo el periodista José Miguel Domínguez Flores sobre Murillo. Lo acusó de no dejarlo todo en cancha cuando le toca defender la camiseta de la Selección Nacional.

“Una cosa es Michael Murillo con Marsella y otra es con la Selección de Panamá. No quiero pensar mal, pero es que la duda me invade. La duda me invade. Veo a un Michael que mete pata, que corre como una gacela, que mete el pie como si fuera He-Man, y que está pisando siempre el área”, comentó.

Michael Amir Murillo recibe dura e inesperada crítica en la Selección de Panamá

Chepebomba cuestionó el rendimiento de Michael Amir Murillo en Panamá, al que comparó con lo que se ve del jugador en Olympique Marsella. Dijo que, si no está dispuesto a darlo todo por los colores, que deje lugar a César Blackman.

“Aquí en Panamá, contra Surinam y Guatemala, yo veo a un Michael displicente. No quiero pensar mal, pero veo a un Murillo que no está dando su 100%. No te veo, Michael, dando el 100%. Si no das el 100%, afectas a la Selección de Panamá. En el banquillo está César Blackman“, continuó.

“César Blackman viaja desde Eslovaquia, se quiere comer el mundo, se quiere comer el lateral. Se quiere comer a Surinam, a Guatemala, se quiere comer a El Salvador y donde sea. En el Cuscatlán o aquí en el Rommel. No vio un solo minuto en el inicio de estas Eliminatorias“, aseguró.

Desde Panamá, hacen pedido para Thomas Christiansen y Michael Murillo

Además, este reportero dejó un llamado de atención para el entrenador Thomas Christiansen, cuya continuidad puso en duda. Le pidió que tenga las agallas que se necesitan para descartar a un futbolista que no rinde como se espera en juego.

“Entiendo que estás rodeado de figuras y entiendo lo que representa Olympique Marsella, quizás el más grande de Francia en su momento. Campeón de la UEFA Champions League, con figuras rutilantes y gente de peso, pero… Michael, con Panamá no te veo con la misma actitud”, afirmó.

“Le mando un mensaje a Thomas Christiansen, si es que continúa, o al que vayan a poner: profe, también ponga huevos y ponga decisión. Tenga puño de hierro para decidir quién juega y quién no, quién da el 100% con Panamá. Sabemos que para ganar en El Salvador se necesitan huevos”, sentenció.