Antes de que sea oficial: El Salvador ya conoce la sanción de la FIFA que repercute en Panamá para su visita al Cuscatlán

El Salvador acaba de conocer la sanción que le impondrá la FIFA, justo antes de que la misma se comunique de manera oficial. Esta impacta directamente a su par de Panamá por el partido que se jugará en el Estadio Cuscatlán el 10 de octubre.

La Selecta le ganó a Guatemala 1-0 en el Estadio Cementos Progreso, pero cayó ante Surinam en El Coloso de Monserrat. Para este segundo partido, numerosos grupos de aficionados salvadoreños hicieron gestos racistas contra los visitantes.

ver también Todo El Salvador consternado por la decisión de FIFA y Concacaf que puede complicar su clasificación al Mundial 2026: “Medidas disciplinarias”

Se temía que los dirigidos por Hernán Darío Gómez fueran a jugar sin público las fechas correspondientes a octubre, junto con una dura sanción económica. Previo a que se haga pública la sanción, el periodista Chepebomba dio un anticipo.

Publicidad

Publicidad

“Lo que va a pasar con El Salvador es una sanción económica. Solamente es una advertencia formal. Van a jugar con público en el Cuscatlán contra la Selección de Panamá“, anunció a través de su programa El Marcador TV como gran sorpresa.

ver también Conmoción en El Salvador por la noticia de última hora que acerca a La Selecta al Mundial 2026: sufren Panamá y Guatemala

El Salvador jugará con público en el Estadio Cuscatlán ante Guatemala según la FIFA

De todas formas, el propio José Miguel Domínguez Flores anunció que cada uno de los movimientos de los aficionados quedarán bajo análisis. El comportamiento de la fanaticada en los partidos ante Panamá y Guatemala marcarán su suerte.

Publicidad

“La próxima sanción, en caso tal de que se pasen los fanáticos contra Panamá, ahí vendría una sanción económica y de jugar a puertas cerradas. Lo que viene es una sanción económica y nada más”, explicó el periodista para la atención panameña.

Publicidad

“Nosotros hicimos las consultas con un dirigente de Concacaf y nos dijo eso, que como no es reincidente El Salvador, solamente le corresponde una multa de tipo económico”, sumó el periodista Christian Peñate, conocido como Bazucaback.