“Se almuerza él solito al Trébol”: desde Panamá provocan a Guatemala y señalan al jugador que podría dejarla sin Mundial 2026

En poco más de una semana, el jueves 13 de noviembre, las selecciones de Guatemala y Panamá protagonizarán uno de los partidos más importantes de su historia.

Estará enmarcado en la penúltima jornada de las Eliminatorias Concacaf. Y el ganador prácticamente acariciará el boleto directo al Mundial 2026, teniendo en cuenta que los canaleros comparten con Surinam el liderato del Grupo A, empatados en 6 puntos, y los chapines están al acecho, con 5.

El detalle es que el cruce se jugará en el Estadio Manuel Felipe Carrera, conocido como El Trébol. Una cancha completamente ajena para los dirigidos por Thomas Christiansen, quien viajó días atrás a territorio guatemalteco junto a su cuerpo técnico para estudiarla de cerca.

Desde Panamá provocan a Guatemala antes de la “final” rumbo al Mundial 2026

En ese marco, el periodista panameño José Miguel Domínguez afirmó que una de las figuras de la Selección de Panamá puede hacer estragos en el estadio de Municipal, concebido en la antesala del partido como un factor a favor de Guatemala por sus dimensiones y el clima hostil que presenta.

“Chepebomba” reaccionó al video de la gran jugada individual de Michael Amir Murillo, que decantó en el gol con el que Olympique de Marsella le ganó 1-0 a Auxerre el fin de semana. “Esta versión de Murillo, sin problema alguno, se almuerza él solito al estadio El Trébol”, escribió en X.

Murillo volvió a disputar 90 minutos con el Marsella en este encuentro de Ligue 1. En lo que va del semestre, el lateral panameño acumula dos asistencias y un gol en 14 partidos. Y ahora, la deuda a saldar es su rendimiento en la Selección, donde no ha tenido el impacto que se esperaba en la ronda final de las Eliminatorias. ¿Aparecerá cuando la Marea Roja más lo necesita?