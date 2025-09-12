“Equipo normalito”: desde Panamá ningunean al Estadio Cuscatlán y le pegan a El Salvador con una frase que molestará al Bolillo Gómez

Panamá y El Salvador se enfrentarán en el Estadio Cuscatlán, cuando parecía un hecho que el juego entre ambos no iba a tener lugar en dicho recinto. Será uno de los cruces más importantes por la clasificación a la próxima Copa del Mundo.

Las Eliminatorias al Mundial 2026 están que arden en su tercera fase, y las cosas en el Grupo A están abiertas a cualquiera de los participantes. Surinam se quedó con la punta, seguido por La Selecta, La Canalera y Guatemala, en ese orden.

Ante la confirmación del INDES por el trabajo de Yamil Bukele, surgieron algunos comentarios por parte de figuras panameñas. La mayoría hacen referencia a esa famosa “Maldición del Cuscatlán“, por la que jamás sacaron puntos de ese lugar.

Uno de los pronunciados fue el periodista José Miguel Domínguez Flores, mejor conocido como Chepebomba. Aseguró que no existen motivos para temerle al plantel dirigido por Hernán Darío Gómez, al que catalogó de “equipo normalito“.

Panamá tiene con qué ganarle a El Salvador en Cuscatlán, según dijo Chepebomba

José Miguel Domínguez Flores dio su opinión en la más reciente emisión de El Marcador TV. Con fervor, Chepebomba sentenció que La Canalera no tiene nada que temer de La Selecta. Se animó a pronosticar un venidero “Cuscatlanazo“.

“Cero miedo a El Salvador. No tienen a Messi, a Cristiano, no tienen a Neymar, a Vinicius y no tienen a Mbappé, por no mencionar a Lamine Yamal. Cero miedo al Cuscatlán. Es cierto que Panamá ni siquiera ha sacado un punto en Eliminatorias, porque nunca sumamos, ahí está el equipo que tiene que hacer historia”, comentó.

“Hay que acabar con la leyenda del Cuscatlán. Tenemos que dar el Cuscatlanazo, escúchenme bien. Llegó el momento de acabar con la película, con el mito. Ningún fortín es totalmente inexpugnable. Hay que acabar con esta leyenda, el mito de que Panamá no gana en El Salvador, que no es Brasil. Lo vamos a hacer”, exclamó.

“El Salvador no es Inglaterra, no es España, ni está jugando la Champions como el Real Madrid en el Bernabéu. Es un equipo normalito que le ganó a Guatemala y perdió con Surinam en el momento cumbre. Panamá va a hacer lo propio con huevos, con fútbol. Estos niños tendrán que convertirse en hombres”, finalizó.

