Se fue de Panamá: se confirma la baja que más le duele a Thomas Christiansen antes de jugarse la clasificación al Mundial 2026

Panamá se jugará todo en la última fecha de Eliminatorias al Mundial 2026, con la firme esperanza de clasificarse a la máxima cita. El equipo no depende de sus propios resultados, pero tiene amplias posibilidades de hacerse con el boleto.

La canalera hace las veces de escolta en el Grupo A, donde Surinam es el puntero por diferencia de gol. Guatemala ocupa el tercer puesto, ya sin posibilidades de ir a la máxima cita, al igual que El Salvador, equipo que le da cierre a este cuarteto.

Thomas Christiansen tiene por delante un importante desafío ante La Selecta en condición de local. Para el mismo, intentará que la plantilla se encuentre al 100%, pese a que confirmó una nueva baja de peso: se trata de Michael Amir Murillo.

ver también “Otro bando”: Bolillo Gómez advierte a Panamá con la sentencia que puede costarle caro a Thomas Christiansen rumbo al Mundial 2026

Se lamenta Thomas Christiansen: Michael Amir Murillo, baja en Eliminatorias

Según informó el periodista Ricardo Icaza a través de su cuenta oficial de X, no hubo más posibilidades para Michael Amir Murillo. Por las molestias musculares que lo aquejaban, su entrenador determinó que lo mejor era darlo de baja.

Murillo viajó ayer por la noche a Francia para reincorporarse a la plantilla de su Olympique Marsella. Deberá encarar un proceso de recuperación, aunque puede que el mismo sea leve. Para su suerte, el futbolista no padece lesiones graves.

El polifacético canalero hizo su esfuerzo. Si bien viajó y trató de entrenarse a la par de sus compañeros, no pudo aparecer ni siquiera en el banquillo del juego contra Guatemala. Disputó los cuatro anteriores de la actual fase final Concacaf.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

¿Cuándo vuelve a jugar Panamá por Eliminatorias al Mundial 2026?

Panamá recibirá a El Salvador por la sexta fecha de las Eliminatorias al Mundial 2026 en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez el martes 18 de noviembre.