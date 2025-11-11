Guatemala no puede hacer nada: Panamá recibe desde Europa el mensaje que necesitaba rumbo al Mundial 2026

Panamá ultima detalles para la ventana final de las Eliminatorias al Mundial del 2026. Toda la plantilla se alista para los dos partidos que definirán su futuro, y lo hace con intenciones de lograr la clasificación. Este objetivo ya está muy cerca.

El cuadro canalero es escolta en el Grupo A, donde el puntero es Surinam. Por su parte, Guatemala quedó en tercer lugar y El Salvador le da cierre al cuarteto. En mayor o menor medida, todos tienen sus posibilidades.

En medio de este clima de definición, llegó desde Europa el mensaje que más necesitaban los dirigidos por Thomas Christiansen para encarar los próximos desafíos. La Bicolor no tiene mucho para hacer al respecto, así como tampoco La Selecta. Solamente les queda batallar.

Olympique de Marsella envía mensaje desde Europa para Murillo y todos los canaleros

“Más panameños que nunca”, posteó la cuenta oficial del Olympique Marsella a través de su cuenta de X, con dos fotografías de Michael Amir Murillo. En dicha publicación, también se mencionó a la FEPAFUT. Ahora están muy encendidos.

Murillo llega a la convocatoria con hambre de meterse en la historia grande de la Selección Nacional. Lleva con la misma un total de 90 partidos, dentro de los que pudo convertir nueve goles desde su debut, dado el 15 de marzo del año 2016.

Actualmente, el polifuncional futbolista de Panamá lleva 12 partidos jugados en la temporada con el club marsellés, con dos goles y una asistencia. Su posición varió entre defensor central, lateral, mediocampista y extremo, increíblemente.

Eliminatorias al Mundial 2026: próximos partidos de Panamá en la fase final

La Selección de Panamá enfrentará a Guatemala este jueves 13 de noviembre, en el Estadio Manuel Felipe Carrera. Para la sexta fecha, recibirá en el Rommel Fernández a El Salvador, con ánimos de sellar su clasificación a la cita mundialista.