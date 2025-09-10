¿Panamá otra vez afuera? La Inteligencia Artificial calcula la probabilidad de clasificarse al Mundial 2026 tras los dos empates en Eliminatorias

Panamá llegó a la tercera etapa de Eliminatorias al Mundial 2026 como una de las grandes candidatas a quedarse con los boletos de clasificación directa. Nada fue así, al menos cuando finalizó la primera ventana de partidos. Se les complicó.

La Canalera igualó sin goles en su visita a Surinam, y empató 1-1 cuando le tocó recibir a Guatemala. Solamente cosechó dos puntos, por lo que se ubicó en el tercer lugar del Grupo A. La situación no es para nada favorable para la plantilla.

Desde Fútbol Centroamérica, recurrimos a la Inteligencia Artificial para obtener un pronóstico certero sobre el futuro de los dirigidos por Thomas Christiansen de cara a la Copa del Mundo. La respuesta recibida fue sumamente inesperada.

Panamá en Eliminatorias al Mundial 2026: Inteligencia Artificial analiza sus chances

Situación actual — Ronda final (Grupo A)

1.ª fecha (4–5 de septiembre 2025)

Panamá jugó de visitante frente a Surinam y empataron 0-0.

2.ª fecha (8–9 de septiembre 2025)

Panamá empató 1-1 como local ante Guatemala; así suma 2 puntos (0 PG, 2 PE, 0 PP), ubicándose en el tercer puesto del Grupo A, por detrás de Surinam (4 pts) y El Salvador (3 pts).

Por tanto, a 9 de septiembre de 2025, Panamá ha disputado dos partidos, suma dos empates y tiene pendiente el resto de la fase (cuatro fechas).

Formato del grupo

Grupo de cuatro equipos .

. El primer lugar se clasifica directamente al Mundial.

al Mundial. Los dos mejores segundos lugares de los tres grupos de CONCACAF juegan un repechaje intercontinental.

Desempeño y competencia interna

Actualmente Panamá está tercero con 2 puntos , con El Salvador (3 pts líder) y Surinam (4 pts) por delante.

, con El Salvador (3 pts líder) y Surinam (4 pts) por delante. El Salvador y Surinam arrancaron más fuertes y lideran el grupo, mostrando mayor efectividad en definición.

Próximos partidos

Fecha 3 (10 de octubre): Panamá visita a El Salvador.

Panamá visita a El Salvador. Fecha 4 (14 de octubre): Panamá recibe a Surinam.

Panamá recibe a Surinam. Fechas 5 y 6 (noviembre): partidos de vuelta en Guatemala y visita a El Salvador/Surinam según calendario.

Panamá debe sumar más puntos en visitas difíciles y ganar en casa para recuperar terreno.

¿Qué chances reales tiene Panamá?

Primera posición del Grupo A

Las probabilidades son limitadas:

Comenzaron con 0 victorias , y sus rivales directos ya ganaron puntos claves.

, y sus rivales directos ya ganaron puntos claves. Necesitan vencer a El Salvador y Surinam, en igualdad de condiciones, y depender de que esos equipos tropiecen entre sí.

De momento, muy difícil.

Segunda posición del Grupo A y repechaje intercontinental FIFA

Más factible , pero exige: Terminar segundos del grupo con alta cantidad de puntos (mínimo 6–7 o más). Ser de los dos mejores segundos clasificados en los tres grupos de CONCACAF, lo que implica alcanzar al menos entre 7 y 9 puntos totales en seis fechas.

Actualmente necesitan al menos dos victorias y un empate en los próximos cuatro partidos , y además depender de resultados en otros grupos.

, pero exige:

Conclusión final de la IA

Panamá aún tiene opciones reales de llegar al Mundial 2026, especialmente vía el repechaje intercontinental como uno de los mejores segundos lugares. Sin embargo, el arranque fue irregular (dos empates sin victorias) y sus próximos enfrentamientos serán decisivos frente a El Salvador y Surinam. Para recuperar chances, deben salir a ganar, especialmente en casa, y aprovechar cualquier tropiezo de sus rivales.