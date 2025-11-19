Mientras Bolillo Gómez gana 300 mil dólares y es apuntado en El Salvador, esto cobra Thomas Christiansen por clasificar a Panamá al Mundial 2026

El Salvador quedó tempranamente afuera de las Eliminatorias al Mundial 2026 cuando todavía quedaba una fecha por disputarse. Esto despertó las críticas de la afición hacia Hernán Darío Gómez, a quien se apuntó como responsable.

En contrapartida, Panamá dio el gran golpe en la última fecha y alcanzó su boleto a la máxima competencia. Para esto, contó con la ayuda de Guatemala que logró imponerse a Surinam. Así alegró tanto a sus aficionados como a los canaleros.

Thomas Christiansen despejó las dudas de quienes lo ubicaban en un lugar que no le daba comodidad, mientras que los pedidos de renuncia al Bolillo crecieron tras verlo festejar la clasificación de sus oponentes. Los fanáticos se indignaron.

La comparación más cruel: los salarios del Bolillo Gómez en El Salvador y de Thomas Christiansen

Hernán Darío Gómez gana 300 mil dólares anuales, según el sitio Transfermarkt, y cuenta con contrato hasta el venidero mes de diciembre. Si bien las autoridades se mostraron conformes con su trabajo, los aficionados ya exhibieron su enojo.

La actitud de los fanáticos no solamente se debe al fracaso en las Eliminatorias al Mundial 2026, sino también en la alegría demostrada tras caer ante Panamá con El Salvador. Celebró la clasificación mundialista junto a algunos ex dirigidos.

Por su parte, Thomas Christiansen percibe 840 mil dólares anuales, tal como lo indica la misma fuente. El entrenador europeo logró la segunda clasificación de los canaleros a una máxima cita. La primera fue en 2018, de la mano de Bolillo.

